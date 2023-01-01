В дитячій поліклініці у Луцьку оновили процес обробки і отримання результатів аналізів





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Тепер результати аналізів відразу вноситимуть у комп’ютер, а не виписуватимуть вручну, як було раніше.



"Реєстрація аналізів йде з мінімальними затратами як медичних працівників, так і батькам не потрібно бігати в реєстратуру, шукати там свої аналізи, які можуть загубитися", — розповіла керівниця поліклініки Оксана Лєщинська.



Запуск нової лабораторно-інформаційної системи тривав з весни цього року, це відбувалося в рамках фінансування НСЗУ.



В середньому у день лучани здають до двохсот проб різних біоматеріалів, їх опрацьовують 10 лаборантів, каже завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Людмила Шульга. З її слів, нову систему обробки та отримання результатів аналізів тестували впродовж останнього тижня.



"Пацієнтам треба було звикнути до змін. Це завжди буває непросто. Нам теж пояснити це все. Без проблем все воно пішло в нас, навіть, я б сказала швидко", — говорить завідувачка.



Олена Шадловська привела свого восьмирічного сина Іллю здати аналіз крові. Суспільному жінка розповіла на аналізи дитину направив гастроентеролог.



"Немає черг, які були, коли ще я була маленька. Не потрібно чекати результатів, по декілька разів прибігати, питати, чи готові. Зручно", — каже Олена Шадловська.



Лаборантка Валентина Нища розповіла: відтепер результати аналізів надсилають у єдину медичну систему в електронний кабінет лікаря, який видавав направлення на лабораторне дослідження.



"Після того, як ми зробили аналіз, ми його результат вносимо в комп’ютер. Після того ми його валідуємо, перекидаємо лікарю на електронну його програму", — зазначила лаборантка.



Прийом аналізів у дитячій поліклініці у Луцьку відбувається щобудня з 8 до 11.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській дитячій поліклініці оновили процес обробки та отримання результатів аналізів. В медзакладі запрацювала нова лабораторно-інформаційна система.Про це інформує Суспільне.Тепер результати аналізів відразу вноситимуть у комп’ютер, а не виписуватимуть вручну, як було раніше."Реєстрація аналізів йде з мінімальними затратами як медичних працівників, так і батькам не потрібно бігати в реєстратуру, шукати там свої аналізи, які можуть загубитися", — розповіла керівниця поліклінікиЗапуск нової лабораторно-інформаційної системи тривав з весни цього року, це відбувалося в рамках фінансування НСЗУ.В середньому у день лучани здають до двохсот проб різних біоматеріалів, їх опрацьовують 10 лаборантів, каже завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Людмила Шульга. З її слів, нову систему обробки та отримання результатів аналізів тестували впродовж останнього тижня."Пацієнтам треба було звикнути до змін. Це завжди буває непросто. Нам теж пояснити це все. Без проблем все воно пішло в нас, навіть, я б сказала швидко", — говорить завідувачка.привела свого восьмирічного сина Іллю здати аналіз крові. Суспільному жінка розповіла на аналізи дитину направив гастроентеролог."Немає черг, які були, коли ще я була маленька. Не потрібно чекати результатів, по декілька разів прибігати, питати, чи готові. Зручно", — каже Олена Шадловська.Лаборанткарозповіла: відтепер результати аналізів надсилають у єдину медичну систему в електронний кабінет лікаря, який видавав направлення на лабораторне дослідження."Після того, як ми зробили аналіз, ми його результат вносимо в комп’ютер. Після того ми його валідуємо, перекидаємо лікарю на електронну його програму", — зазначила лаборантка.Прийом аналізів у дитячій поліклініці у Луцьку відбувається щобудня з 8 до 11.

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