На Волині прощатимуться з Героєм Анатолієм Кошелюком: відома дата похорону
Сьогодні, 15:11
У суботу, 28 жовтня, востаннє до рідного дому в село Верхівка Луцького району привезуть тіло загиблого Героя Анатолія Кошелюка.
Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
Приблизно о 16.00 годині траурний кортеж попрямує від бюро судово-медичної експертизи на Стефаника.
Кортеж їхатиме центральними вулицями сіл Лище, Воротнів (вул. Центральна), Верхівка, вулиця Миру 3А.
Поховання відбудеться у неділю, 29 жовтня.
Після прощань вдома об 11:00 траурна хода прямуватиме вулицями села Верхівка до місцевої каплички на кладовищі, де відбудеться чин похорону.
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Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
Приблизно о 16.00 годині траурний кортеж попрямує від бюро судово-медичної експертизи на Стефаника.
Кортеж їхатиме центральними вулицями сіл Лище, Воротнів (вул. Центральна), Верхівка, вулиця Миру 3А.
Поховання відбудеться у неділю, 29 жовтня.
Після прощань вдома об 11:00 траурна хода прямуватиме вулицями села Верхівка до місцевої каплички на кладовищі, де відбудеться чин похорону.
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