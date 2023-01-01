На Волині прощатимуться з Героєм Анатолієм Кошелюком: відома дата похорону

Анатолія Кошелюка.



Про це повідомили у Підгайцівській громаді.



Приблизно о 16.00 годині траурний кортеж попрямує від бюро судово-медичної експертизи на Стефаника.



Кортеж їхатиме центральними вулицями сіл Лище, Воротнів (вул. Центральна), Верхівка, вулиця Миру 3А.



Поховання відбудеться у неділю, 29 жовтня.



Після прощань вдома об 11:00 траурна хода прямуватиме вулицями села Верхівка до місцевої каплички на кладовищі, де відбудеться чин похорону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 28 жовтня, востаннє до рідного дому в село Верхівка Луцького району привезуть тіло загиблого ГерояПро це повідомили у Підгайцівській громаді.Приблизно о 16.00 годині траурний кортеж попрямує від бюро судово-медичної експертизи на Стефаника.Кортеж їхатиме центральними вулицями сіл Лище, Воротнів (вул. Центральна), Верхівка, вулиця Миру 3А.Поховання відбудеться у неділю, 29 жовтня.Після прощань вдома об 11:00 траурна хода прямуватиме вулицями села Верхівка до місцевої каплички на кладовищі, де відбудеться чин похорону.

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