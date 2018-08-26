Через негоду без світла залишились абоненти на Волині та низці областей

Через негоду без світла залишились абоненти на Волині та низці областей
Через несприятливі погодні умови знеструмлювалися 1045 населених пунктів у 14 областях – Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській.

Про це інформує Міненерго.

Загалом без світла залишалися 306 тисяч споживачів. Більшість із них – на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів.

Також на території області вимикалися лінія міждержавного з'єднання з Угорщиною 750 кВ та ПЛ 750 кВ. Ведуться відновлювальні роботи.

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Теги: негода, електрика
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