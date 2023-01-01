На щиті востаннє додому повертається загиблий Герой Іван Гнатюк

На щиті востаннє додому повертається загиблий Герой Іван Гнатюк
Сьогодні, 28 жовтня, жителі Рожищенської громади зустрічатимуть свого захисника, мужнього воїна Івана Володимировича Гнатюка, котрий віддав за Україну найдорожче - своє молоде життя.

Про це інформує Рожищенська міська рада.

Орієнтовно о 16.30 год. траурний кортеж з тілом загиблого Героя прибуде в Переспу, а далі до рідної домівки у Мильськ.

Поховання солдата Івана Гнатюка відбудеться завтра, 29 жовтня. О 15.00 год. траурний кортеж вирушить від рідної домівки Героя до місцевого храму.

"Просимо жителів громади підтримати родину загиблого у цей нелегкий час, гідно зустріти та провести в останню земну дорогу нашого Героя", - звернулися у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Похорон військового, траурний кортеж, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через негоду без світла залишились абоненти на Волині та низці областей
Сьогодні, 13:03
У громаді на Волині сьогодні поховають Героя Миколу Плясуна
Сьогодні, 13:01
На щиті востаннє додому повертається загиблий Герой Іван Гнатюк
Сьогодні, 12:34
Загинув у Запорізькій області: в Торчині попрощалися із Героєм Олександром Вшивковим
Сьогодні, 12:08
У Луцьку горіла багатоповерхівка
Сьогодні, 11:47
Схожі новини
У громаді на Волині сьогодні поховають Героя Миколу Плясуна У громаді на Волині сьогодні поховають Героя Миколу Плясуна
Сьогодні, 13:01
Загинув у Запорізькій області: в Торчині попрощалися із Героєм Олександром Вшивковим Загинув у Запорізькій області: в Торчині попрощалися із Героєм Олександром Вшивковим
Сьогодні, 12:08
Героїчно загинув: на рідну землю привезли тіло захисника з Волині Олександра Грицанюка Героїчно загинув: на рідну землю привезли тіло захисника з Волині Олександра Грицанюка
11 жовтень, 22:16
На війні обірвалося життя Героя Анатолія Кошелюка з Волині На війні обірвалося життя Героя Анатолія Кошелюка з Волині
27 жовтень, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через негоду без світла залишились абоненти на Волині та низці областей
Сьогодні, 13:03
 0
У громаді на Волині сьогодні поховають Героя Миколу Плясуна
Сьогодні, 13:01
 0
На щиті востаннє додому повертається загиблий Герой Іван Гнатюк
Сьогодні, 12:34
 0
Загинув у Запорізькій області: в Торчині попрощалися із Героєм Олександром Вшивковим
Сьогодні, 12:08
 0
У Луцьку горіла багатоповерхівка
Сьогодні, 11:47
 0
Медіа
відео
1/8