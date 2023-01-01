На щиті востаннє додому повертається загиблий Герой Іван Гнатюк
Сьогодні, 12:34
Сьогодні, 28 жовтня, жителі Рожищенської громади зустрічатимуть свого захисника, мужнього воїна Івана Володимировича Гнатюка, котрий віддав за Україну найдорожче - своє молоде життя.
Про це інформує Рожищенська міська рада.
Орієнтовно о 16.30 год. траурний кортеж з тілом загиблого Героя прибуде в Переспу, а далі до рідної домівки у Мильськ.
Поховання солдата Івана Гнатюка відбудеться завтра, 29 жовтня. О 15.00 год. траурний кортеж вирушить від рідної домівки Героя до місцевого храму.
"Просимо жителів громади підтримати родину загиблого у цей нелегкий час, гідно зустріти та провести в останню земну дорогу нашого Героя", - звернулися у міській раді.
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Про це інформує Рожищенська міська рада.
Орієнтовно о 16.30 год. траурний кортеж з тілом загиблого Героя прибуде в Переспу, а далі до рідної домівки у Мильськ.
Поховання солдата Івана Гнатюка відбудеться завтра, 29 жовтня. О 15.00 год. траурний кортеж вирушить від рідної домівки Героя до місцевого храму.
"Просимо жителів громади підтримати родину загиблого у цей нелегкий час, гідно зустріти та провести в останню земну дорогу нашого Героя", - звернулися у міській раді.
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