У Луцьку горіла багатоповерхівка

Протягом минулої доби волинські рятувальники ліквідували дві пожежі та тричі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Зокрема 27 жовтня о 23:26 вогнеборці 25-ї ДПРЧ м. Луцьк приборкали займання в підвалі багатоповерхівки в місті Луцьку. Під час роботи в приміщенні було сильне задимлення, тому рятувальники застосовували димосос. Причина пожежі – встановлюється.У Луцьку рятувальники 1-ДПРЧ здійснили виїзд для відбуксирування вантажного авто, що заїхало на складну ділянку дороги, що утволилася у зв'язку з погодніми умовами, а рятувальники Ковельського району двічі виїжали – для проведення аварійного відкривання дверей помешкань громадян.