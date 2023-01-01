У Луцьку горіла багатоповерхівка

У Луцьку горіла багатоповерхівка
Протягом минулої доби волинські рятувальники ліквідували дві пожежі та тричі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Зокрема 27 жовтня о 23:26 вогнеборці 25-ї ДПРЧ м. Луцьк приборкали займання в підвалі багатоповерхівки в місті Луцьку. Під час роботи в приміщенні було сильне задимлення, тому рятувальники застосовували димосос. Причина пожежі – встановлюється.
У Луцьку горіла багатоповерхівка


У Луцьку рятувальники 1-ДПРЧ здійснили виїзд для відбуксирування вантажного авто, що заїхало на складну ділянку дороги, що утволилася у зв'язку з погодніми умовами, а рятувальники Ковельського району двічі виїжали – для проведення аварійного відкривання дверей помешкань громадян.
У Луцьку горіла багатоповерхівка

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Теги: пожежа, рятувальна операція, ДСНС
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