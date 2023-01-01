Загинув у Запорізькій області: в Торчині попрощалися із Героєм Олександром Вшивковим

Загинув у Запорізькій області: в Торчині попрощалися із Героєм Олександром Вшивковим
У п’ятницю, 27 жовтня 2023 року, у селищі Торчин поховали солдата Олександра Вшивкова, 1985 року народження.

Про це повідомляє Православна Волинь.

Відспівали воїна в храмі на честь святителя Стефана, єпископа Володимир-Волинського.

Очолив заупокійне богослужіння благочинний Білостоцького округу прот. Володимир Мелесь, якому співслужили настоятель храму прот. Анатолій Ткачук та клірики Волинської єпархії.

Поховали Героя на місцевому кладовищі.

Відомо, що захисник України загинув 13 жовтня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

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Теги: Похорон військового, траурний кортеж, війна
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