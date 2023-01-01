У громаді на Волині сьогодні поховають Героя Миколу Плясуна

У громаді на Волині сьогодні поховають Героя Миколу Плясуна
Сьогодні, 28 жовтня, на Камінь-Каширщині відбудеться прощання із полеглим понад рік тому Героєм Миколою Плясуном.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Похорон нашого Героя, загиблого воїна Миколи Плясуна відбудеться сьогодні. О 14:00 в храмі села Велика Глуша розпочнеться чин відспівування", - йдеться у повідомленні.

Поховають бійця на Яківському кладовищі.

У громаді просять всіх людей зустріти воїна гідно та віддати шану, провівши в останню земну дорогу.

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Теги: Похорон військового, траурний кортеж, війна
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