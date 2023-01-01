На Волині планують створити Центр підготовки населення до національного спротиву: подробиці

У Луцьку відбулася зустріч з очільниками органів місцевого самоврядування та силовиками області на тему підготовки волинян до національно спротиву.

Про це у Фейсбуку повідомив командир добровольчого формування Луцької міської територіальної громади №1 Роман Бондарук.

"Спільно з головою Волинська обласна державна адміністрація Юрій Погуляйко розглянули спроможність підготовки військових та цивільних громадян у Волинській області на прикладі Тернове Поле навчального центру що є підрозділом Батальйон оперативного реагування «Луцьк» ", - написав Бондарук.

Також досягли спільної думки про необхідність створення регіонального центру підготовки до національного спротиву.

У такому центрі кожен цивільний громадянин мав би можливість не лише безкоштовно здобути первинні військові навики, а й підготуватись до служби у ЗСУ.

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Теги: Центр національного спротиву, Волинь
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