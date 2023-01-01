До Луцька «на щиті» два екіпажі привезли полеглих Героїв
Сьогодні, 11:05
У суботу, 28 жовтня, до Луцька прибуло два екіпажі Гуманітарної місії «На щиті», які привезли на Волинь тіла Героїв, загиблих на війні з окупантами.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Перший екіпаж прибув орієнтовно о 01:00.
Другий екіпаж прибув близько 07:00 години ранку.
Волиняни гідно зустріли полеглих.
"Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - написала волонтерка.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Перший екіпаж прибув орієнтовно о 01:00.
Другий екіпаж прибув близько 07:00 години ранку.
Волиняни гідно зустріли полеглих.
"Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - написала волонтерка.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
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