До Луцька «на щиті» два екіпажі привезли полеглих Героїв

До Луцька «на щиті» два екіпажі привезли полеглих Героїв
У суботу, 28 жовтня, до Луцька прибуло два екіпажі Гуманітарної місії «На щиті», які привезли на Волинь тіла Героїв, загиблих на війні з окупантами.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Перший екіпаж прибув орієнтовно о 01:00.

Другий екіпаж прибув близько 07:00 години ранку.

Волиняни гідно зустріли полеглих.

"Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - написала волонтерка.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

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Теги: На щиті, Луцьк, волонтери, війна з росією
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