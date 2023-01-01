До Луцька «на щиті» два екіпажі привезли полеглих Героїв





Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.



Перший екіпаж прибув орієнтовно о 01:00.



Другий екіпаж прибув близько 07:00 години ранку.



Волиняни гідно зустріли полеглих.



"Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - написала волонтерка.



Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 28 жовтня, до Луцька прибуло два екіпажі Гуманітарної місії «На щиті», які привезли на Волинь тіла Героїв, загиблих на війні з окупантами.Про це повідомила волонтеркаПерший екіпаж прибув орієнтовно о 01:00.Другий екіпаж прибув близько 07:00 години ранку.Волиняни гідно зустріли полеглих."Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - написала волонтерка.Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

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