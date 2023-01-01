Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий у Луцьку
Сьогодні, 10:21
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 28 жовтня, та неділю, 29 жовтня. Вартість долара – 36,50 грн - це на 4 коп. менше, ніж учора. Євро впав аж на 15 коп. Злотий зменшився на 1 коп.
Про це повідомили в НБУ, передає ТСН.
Курс долара
1 долар США – 36,50 грн (-3 коп.)
Курс євро
1 євро – 38,46 грн (-15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 8,60 грн (-1 коп.).
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 37,10 - 37,70 грн
"Ощадбанк" – 37,50 - 38,10 грн
"Укрексімбанк" – 37,35 - 38,05 грн
"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
"Укрсиббанк" – 37,25 - 37,80 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 39,40 - 40,40 грн
"Ощадбанк" – 39,85 - 40,80 грн
"Укрексімбанк" – 40,05 - 40,85 грн
"ПУМБ" – 40,05 - 40,85 грн
"Укрсиббанк" – 39,25 - 40,15 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,55 - 9,10 грн
"Ощадбанк" – 8,75 - 9,15 грн
"Укрексімбанк" – 8,75- 9,15 грн
"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн
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Про це повідомили в НБУ, передає ТСН.
Курс долара
1 долар США – 36,50 грн (-3 коп.)
Курс євро
1 євро – 38,46 грн (-15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 8,60 грн (-1 коп.).
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 37,10 - 37,70 грн
"Ощадбанк" – 37,50 - 38,10 грн
"Укрексімбанк" – 37,35 - 38,05 грн
"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
"Укрсиббанк" – 37,25 - 37,80 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 39,40 - 40,40 грн
"Ощадбанк" – 39,85 - 40,80 грн
"Укрексімбанк" – 40,05 - 40,85 грн
"ПУМБ" – 40,05 - 40,85 грн
"Укрсиббанк" – 39,25 - 40,15 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,55 - 9,10 грн
"Ощадбанк" – 8,75 - 9,15 грн
"Укрексімбанк" – 8,75- 9,15 грн
"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн
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