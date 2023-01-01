Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий у Луцьку





Про це повідомили в НБУ, передає



Курс долара



1 долар США – 36,50 грн (-3 коп.)



Курс євро



1 євро – 38,46 грн (-15 коп.)



Курс злотого



1 польський злотий – 8,60 грн (-1 коп.).



Курс долара в банках



"ПриватБанк" – 37,10 - 37,70 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,10 грн

"Укрексімбанк" – 37,35 - 38,05 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,25 - 37,80 грн



Курс євро в банках



"ПриватБанк" – 39,40 - 40,40 грн

"Ощадбанк" – 39,85 - 40,80 грн

"Укрексімбанк" – 40,05 - 40,85 грн

"ПУМБ" – 40,05 - 40,85 грн

"Укрсиббанк" – 39,25 - 40,15 грн



Курс злотого в банках



"ПриватБанк" – 8,55 - 9,10 грн

"Ощадбанк" – 8,75 - 9,15 грн

"Укрексімбанк" – 8,75- 9,15 грн

"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 28 жовтня, та неділю, 29 жовтня. Вартість долара – 36,50 грн - це на 4 коп. менше, ніж учора. Євро впав аж на 15 коп. Злотий зменшився на 1 коп.Про це повідомили в НБУ, передає ТСН Курс долара1 долар США – 36,50 грн (-3 коп.)Курс євро1 євро – 38,46 грн (-15 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 8,60 грн (-1 коп.).Курс долара в банках"ПриватБанк" – 37,10 - 37,70 грн"Ощадбанк" – 37,50 - 38,10 грн"Укрексімбанк" – 37,35 - 38,05 грн"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн"Укрсиббанк" – 37,25 - 37,80 грнКурс євро в банках"ПриватБанк" – 39,40 - 40,40 грн"Ощадбанк" – 39,85 - 40,80 грн"Укрексімбанк" – 40,05 - 40,85 грн"ПУМБ" – 40,05 - 40,85 грн"Укрсиббанк" – 39,25 - 40,15 грнКурс злотого в банках"ПриватБанк" – 8,55 - 9,10 грн"Ощадбанк" – 8,75 - 9,15 грн"Укрексімбанк" – 8,75- 9,15 грн"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

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