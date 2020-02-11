У Луцьку таки прибрали МАФ біля «Егоїста»

У Луцьку таки прибрали МАФ біля «Егоїста»
МАФ біля «Егоїста» у Луцьку нарешті прибрали.

Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Лучик, інформує "Конкурент".

«Неодноразово звертався до органів місцевої влади з проханням навести лад на пр. Соборності біля ЖК «Егоїст». МАФ, у якому колись продавали квартири у житловому комплексі поруч, стояв у занедбаному стані і тривалий час не мав дозвільних документів на розміщення», – йдеться у повідомленні.

За словами депутата, споруда порушувала Правила благоустрою у Луцьку.

Зрештою, Луцький міськвиконком виніс рішення про демонтаж цієї архітектурної форми. І ось днями її забрали.

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Теги: МАФ, демонтаж
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