У Луцьку таки прибрали МАФ біля «Егоїста»





Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Лучик, інформує



«Неодноразово звертався до органів місцевої влади з проханням навести лад на пр. Соборності біля ЖК «Егоїст». МАФ, у якому колись продавали квартири у житловому комплексі поруч, стояв у занедбаному стані і тривалий час не мав дозвільних документів на розміщення», – йдеться у повідомленні.



За словами депутата, споруда порушувала Правила благоустрою у Луцьку.



Зрештою, Луцький міськвиконком виніс рішення про демонтаж цієї архітектурної форми. І ось днями її забрали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! МАФ біля «Егоїста» у Луцьку нарешті прибрали.Про це повідомив депутат Луцької міської ради, інформує "Конкурент" «Неодноразово звертався до органів місцевої влади з проханням навести лад на пр. Соборності біля ЖК «Егоїст». МАФ, у якому колись продавали квартири у житловому комплексі поруч, стояв у занедбаному стані і тривалий час не мав дозвільних документів на розміщення», – йдеться у повідомленні.За словами депутата, споруда порушувала Правила благоустрою у Луцьку.Зрештою, Луцький міськвиконком виніс рішення про демонтаж цієї архітектурної форми. І ось днями її забрали.

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