У Луцьку таки прибрали МАФ біля «Егоїста»
Сьогодні, 08:33
МАФ біля «Егоїста» у Луцьку нарешті прибрали.
Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Лучик, інформує "Конкурент".
«Неодноразово звертався до органів місцевої влади з проханням навести лад на пр. Соборності біля ЖК «Егоїст». МАФ, у якому колись продавали квартири у житловому комплексі поруч, стояв у занедбаному стані і тривалий час не мав дозвільних документів на розміщення», – йдеться у повідомленні.
За словами депутата, споруда порушувала Правила благоустрою у Луцьку.
Зрештою, Луцький міськвиконком виніс рішення про демонтаж цієї архітектурної форми. І ось днями її забрали.
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Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Лучик, інформує "Конкурент".
«Неодноразово звертався до органів місцевої влади з проханням навести лад на пр. Соборності біля ЖК «Егоїст». МАФ, у якому колись продавали квартири у житловому комплексі поруч, стояв у занедбаному стані і тривалий час не мав дозвільних документів на розміщення», – йдеться у повідомленні.
За словами депутата, споруда порушувала Правила благоустрою у Луцьку.
Зрештою, Луцький міськвиконком виніс рішення про демонтаж цієї архітектурної форми. І ось днями її забрали.
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