Перехід на зимовий час 2023: не забудьте перевести годинник
Сьогодні, 04:12
В Україні щороку переводять час двічі на рік. Вже завтра необхідно буде перевести стрілки на годину назад — на зимовий час. Перехід відбувається в останню неділю жовтня.
У 2023 році годинники переводимо в ніч на 29 жовтня.
Стрілки годинників на наших девайсах автоматично «перестрибнуть» на одну годину назад. Якщо ви користуєтесь механічними годинниками, потрібно переводити час самостійно.
Перехід на літній/зимовий час в Україні регулюється постановою Кабінету міністрів 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».
Стрілки годинника переводяться:
в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед,
останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.
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У 2023 році годинники переводимо в ніч на 29 жовтня.
Стрілки годинників на наших девайсах автоматично «перестрибнуть» на одну годину назад. Якщо ви користуєтесь механічними годинниками, потрібно переводити час самостійно.
Перехід на літній/зимовий час в Україні регулюється постановою Кабінету міністрів 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».
Стрілки годинника переводяться:
в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед,
останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.
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