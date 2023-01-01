Перехід на зимовий час 2023: не забудьте перевести годинник

Перехід на зимовий час 2023: не забудьте перевести годинник
В Україні щороку переводять час двічі на рік. Вже завтра необхідно буде перевести стрілки на годину назад — на зимовий час. Перехід відбувається в останню неділю жовтня.

У 2023 році годинники переводимо в ніч на 29 жовтня.

Стрілки годинників на наших девайсах автоматично «перестрибнуть» на одну годину назад. Якщо ви користуєтесь механічними годинниками, потрібно переводити час самостійно.

Перехід на літній/зимовий час в Україні регулюється постановою Кабінету міністрів 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

Стрілки годинника переводяться:

в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед,
останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

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Теги: Переведення годинника, зимовий час, Кабмін
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