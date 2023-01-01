У Луцьку на Ківерцівській авто збило пішохода
Сьогодні, 03:20
У Луцьку вчора, 27 жовтня, на вулиці Ківерцівській авто збило пішохода.
Про це сайту «Конкурент» повідомили очевидці.
Цю інформацію журналістам підтвердила речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук. Вона зазначила, що на місці працювала поліція. Пішохід, за її словами, живий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сайту «Конкурент» повідомили очевидці.
Цю інформацію журналістам підтвердила речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук. Вона зазначила, що на місці працювала поліція. Пішохід, за її словами, живий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку на Ківерцівській авто збило пішохода
Сьогодні, 03:20
Данілов зробив заяву щодо тривалості війни України з РФ
Сьогодні, 01:31
28 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині змагалися рятувальники зі всієї України
27 жовтень, 23:44
На Волинь прибули 25 позашляховиків для захисту об’єктів критичної інфраструктури від ворожих БПЛА
27 жовтень, 23:09