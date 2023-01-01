У Луцьку на Ківерцівській авто збило пішохода

У Луцьку на Ківерцівській авто збило пішохода
У Луцьку вчора, 27 жовтня, на вулиці Ківерцівській авто збило пішохода.

Про це сайту «Конкурент» повідомили очевидці.

Цю інформацію журналістам підтвердила речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук. Вона зазначила, що на місці працювала поліція. Пішохід, за її словами, живий.

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Теги: ДТП, Луцьк
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