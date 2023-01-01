У Луцьку на Ківерцівській авто збило пішохода





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Цю інформацію журналістам підтвердила речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук. Вона зазначила, що на місці працювала поліція. Пішохід, за її словами, живий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вчора, 27 жовтня, на вулиці Ківерцівській авто збило пішохода.Про це сайту «Конкурент» повідомили очевидці.Цю інформацію журналістам підтвердила речниця ГУНП Волині. Вона зазначила, що на місці працювала поліція. Пішохід, за її словами, живий.

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