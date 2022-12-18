Уряд підвищив оплату праці учасникам проєкту «Армія відновлення»

Кабінет Міністрів підвищив в півтора раза - до 10 050 грн - оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в межах проєкту “Армія відновлення”.про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.“Армія відновлення” - це проєкт, який ми запустили восени минулого року для того, щоб фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу <...> За майже рік дії цього проєкту до таких робіт було залучено понад 62 тис. безробітних у 19 регіонах. Сьогодні ми ухвалили рішення про збільшення в півтора раза оплати праці за виконання таких робіт”, - зазначила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.Згідно з ухваленим рішенням уряду, оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць збільшується з 6700 грн до 10 050 грн. Із 1 січня 2024 року вона зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року - до 12 000 грн.Як повідомлялось, види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.Найчастіше безробітних залучають до робіт із забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій, до розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги, до будівництва захисних споруд цивільного захисту тощо.