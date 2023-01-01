Ситуація на фронті в Україні: Генштаб повідомив останні новини

Українські військові продовжують оборону на сході та півдні, проводять наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 28 жовтня.Минулої доби російські окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили 61 обстріл з РСЗВ. Є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.На фронті протягом 27 жовтня відбулось 60 бойових зіткнень.Під вогнем артилерії опинилися близько 80 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.Яка ситуація на полі боюУ зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни наступальних (штурмових) дій не вели, продовжували перегрупування військ.На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Андріївки, де українські захисники відбили 5 атак. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають армії РФ втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські воїни тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії армії РФ у районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак.На Мар'їнському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські воїни відбили понад 20 атак.На Шахтарському напрямку українські захисники відбили всі атаки неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.На Запорізькому напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мали.Сили оборони продовжують проводити наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають армії РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах окупантів.Українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 — по зенітно-ракетних комплексах армії РФ.Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 3 засоби протиповітряної оборони росіян.