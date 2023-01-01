Минулої доби на Волині сталося шість пожеж: горіли будинок, лазня, дровітня

Минулої доби на Волині сталося шість пожеж: горіли будинок, лазня, дровітня
Минулої доби рятувальники ліквідували 6 пожеж на території Волинської області та відбуксирували 2 транспортні засоби на складних ділянках автодоріг.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

У с. Світязь Шацької громади рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді, у с. Пожіг Любешівської громади – в дерев’яній лазні, а в с. Гута-Боровенська – в житловому будинку. За попередніми даними, в усіх трьох випадках горіння спричинило коротке замикання електромережі.

Імовірно, через необережне поводження з вогнем власника при утилізації попелу на території приватного домогосподарствав м. Любомлі горіла дерев’яна дровітня. Горіння ліквідували рятувальники 10 ДПРЧ.

Через необережність з вогнем невстановлених осіб трапилася також пожежа в господарській споруді в с. Воєгоща Камінь-Каширської громади. Пожежа ліквідована силами рятувальників 8 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони с. Воєгоща.

Увечері на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській споруді, що перекинулася на покрівлю й перекриття розташованого упритул житлового будинку у с. Грем’яче Цуманської громади. На гасіння пожежі залучені сили і засоби місцевої пожежної охорони селищ Цумань і Олика, а також 1 ДПРЧ м. Луцька та пожежно-рятувального поста с. Деражне з Рівненщини. Горіння ліквідоване. Потерпілих та жертв немає. Причина пожежі встановлюється.

Крім того, рятувальники двічі буксирували транспортні засоби на складних ділянках автодоріг у м. Ковелі та у Володимирському районі.

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежі
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