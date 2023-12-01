Першу партію вантажівок в обхід блокади відправили залізницею з України до Польщі

Першу партію вантажівок в обхід блокади відправили залізницею з України до Польщі
"Укрзалізниця" відправила до Польщі першу партію вантажних автівок в обхід заблокованих автодорожних пунктів пропуску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу компанії.

В УЗ зазначають, що цей крок готували два тижні.

У складі контрейлерного поїзда, що рушив до Польщі за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща) – 23 платформи, на які завантажили 13 тягачів з напівпричепами, а водіїв повезли через кордон автобусом.

"Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу. Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку", – зазначили в "Укрзалізниці".

Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом.

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Теги: блокада, перевізники, Польща
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