Першу партію вантажівок в обхід блокади відправили залізницею з України до Польщі

відправила до Польщі першу партію вантажних автівок в обхід заблокованих автодорожних пунктів пропуску.



Про це повідомляє



В УЗ зазначають, що цей крок готували два тижні.



У складі контрейлерного поїзда, що рушив до Польщі за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща) – 23 платформи, на які завантажили 13 тягачів з напівпричепами, а водіїв повезли через кордон автобусом.



"Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу. Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку", – зазначили в "Укрзалізниці".



Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Укрзалізниця"в обхід заблокованих автодорожних пунктів пропуску.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу компанії.В УЗ зазначають, що цей крок готували два тижні.У складі контрейлерного поїзда, що рушив до Польщі за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща) – 23 платформи, на які завантажили 13 тягачів з напівпричепами, а водіїв повезли через кордон автобусом."Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу. Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку", – зазначили в "Укрзалізниці".Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію