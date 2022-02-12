У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО

ДТП за участі трьох транспортних засобів трапилася у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 7 грудня, близько 18:00 патрульні отримали повідомлення про автопригоду на вулиці Карпенка-Карого. Прибувши на місце, вони з’ясували, що механічні ушкодження отримали одразу три транспортні засоби, але ніхто з учасників події, на щастя, не травмувався.Інспектори встановили, що водій вантажного автомобіля Scania під час об'їзду авто марки Nissan не врахував дорожню обстановку та не дотримався безпечного інтервалу. Внаслідок цього він скоїв зіткнення з легковиком Volkswagen.На керманича вантажівки патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.