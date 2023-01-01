«Він мав блискавичні перспективи», - волинський «кіборг» про загиблого Героя Миколу Мялковського

Військовослужбовець з Ковеля, який обороняв Донецький аеропорт,опублікував зворушливе відео в пам’ять проСин відомої луцької художниці, молодший сержант Микола Мялковський4 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Він працював у Люблінській міській раді, але з початком повномасштабного вторгнення росії повернувся з Польщі додому та став на захист країни.«Кіборг» розповів, що познайомився з Миколою не так давно, але із перших слів зрозумів він -вихована, інтелігентна, освічена людина та мотивований боєць.«Кілька днів тому дізнався, що цього бійця не стало. Він загинув. Його звали Микола Мялковський. Запам’ятайте це прізвище. Я не знав його минулого, чим він займався до війни великої, що він робив, але від свого друга Івана Трофимюка, який був його командиром, я дізнався, що він працював у мерії одного із європейських міст, у нього було хороше виховання, у нього залишилася мама, в якої він був єдиними сином.В Миколи були блискавичні перспективи, хороша посада, коли розпочалася велика війна, ця людина все кинула і приїхала захищати Україну», - розповів Віталій Пясецький.Він також висловив своє обурення тим, що у час війни, смертей Героїв та загрози втратити незалежність не лише Україною, а й країнами Європи, багато «українців» пишуть у соцмережах, що їм немає заради чого воювати.«Коли заходжу в соцмережі, бачу коментарі українців, я їх називаю в лапках «українцями», пишуть без помилок українською, напевно по святах одягають вишиванки, але у всьому звинувачують владу, бо влада не побудувала для них таку країну, за яку вони готові воювати і що росіяни ще не прийшли до них в Чернівецьку область, як писав один коментатор, і на нього ще ніхто не нападав. Це цілком реальні люди, це не боти, які пишуть, що немає їм за що воювати, немає що захищати.Так і живемо. Одні, маючи блискавичне майбутнє, сім’є, друзів, дітей, дружин, бізнес залишаються йдуть в невідомість, часто віддають своє здоров’я, життя, а інші пишуть коментарі, що їм немає за що воювати.Фізично це боляче усвідомлювати, коли дивишся на фотографії цього Миколи і на некрологи, які читаєш кожен день в фейсбуці за загиблими, згадуєш… Людина, яку теж чекало блискавичне майбутнє. І місто Ковель через його загибель багато що втратило. Потім дивишся на фотографія, інших хлопців, які попали з «Азовсталі» в полон і просто не розумієш, що відбувається, що ще потрібно українцям, щоб зрозуміти, що треба битися», - сказав зі сльозами на очах волинський «кіборг».