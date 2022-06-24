Reuters: Байден готовий до компромісу з республіканцями задля допомоги Україні

Reuters: Байден готовий до компромісу з республіканцями задля допомоги Україні
За даними американських ЗМІ, питання виділення допомоги Україні, а також Ізраїлю та Тайваню, зрушило з мертвої точки.

Про це повідомляє Reuters.

Адміністрація Джо Байдена готова піти на поступки республіканцям, щоб ті розблокували допомогу Україні. Білий дім може підтримати нові обмеження щодо шукачів притулку і розширити процес депортації, на чому наполягають республіканці.

За словами джерела Reuters, двопартійна група сенаторів уже працює над угодою, але часу обмаль.

Конгрес має завершити роботу до 14 грудня і піти на канікули. Військову допомогу Україні та Ізраїлю необхідно схвалити до цього моменту.

Нагадаємо, Україна запросила у США винищувачі F-18 і F-16, ударні гелікоптери AH-64 Apache та UH-60 Black Hawk, три типи безпілотників General Atomics, включно з MQ-9B Sky Guardian, систему ППО THAAD і навіть транспортні літаки C-17 Globemaster і C-130 Super Hercules.


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Теги: США, Джо Байден
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