У Луцьку прощаються із Героєм, який помер у госпіталі

Романа Образцова, життя якого обірвалося у шпиталі.



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла очільниця управління інформаційної роботи міськради Зоя Балюк.



Роман Образцов (1971 року народження) воював на Херсонському напрямку. Однак низка поранень змусили лікуватися.



У госпіталі серце воїна зупинилося.



Тож сьогодні, 8 грудня, об 11:00 у кафедральному Свято-Троїцькому соборі розпочалася панахида за Героєм.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Луцької громади сьогодні, 8 грудня, проводжають в останню путь військовослужбовця, життя якого обірвалося у шпиталі.Про це у коментарірозповіла очільниця управління інформаційної роботи міськрадиРоман Образцов (1971 року народження) воював на Херсонському напрямку. Однак низка поранень змусили лікуватися.У госпіталі серце воїна зупинилося.Тож сьогодні, 8 грудня, об 11:00 у кафедральному Свято-Троїцькому соборі розпочалася панахида за Героєм.

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