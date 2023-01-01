У Луцьку прощаються із Героєм, який помер у госпіталі
Сьогодні, 12:12
Мешканці Луцької громади сьогодні, 8 грудня, проводжають в останню путь військовослужбовця Романа Образцова, життя якого обірвалося у шпиталі.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла очільниця управління інформаційної роботи міськради Зоя Балюк.
Роман Образцов (1971 року народження) воював на Херсонському напрямку. Однак низка поранень змусили лікуватися.
У госпіталі серце воїна зупинилося.
Тож сьогодні, 8 грудня, об 11:00 у кафедральному Свято-Троїцькому соборі розпочалася панахида за Героєм.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла очільниця управління інформаційної роботи міськради Зоя Балюк.
Роман Образцов (1971 року народження) воював на Херсонському напрямку. Однак низка поранень змусили лікуватися.
У госпіталі серце воїна зупинилося.
Тож сьогодні, 8 грудня, об 11:00 у кафедральному Свято-Троїцькому соборі розпочалася панахида за Героєм.
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