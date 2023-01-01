Волинські плавці здобули 4 «золота» і «срібло» на чемпіонаті України

Волинські спортсмени успішно стартували на чемпіонаті України з плавання серед осіб з інвалідністю.Про це у фейсбуці повідомляє Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".За підсумками ранкової та вечірньої програми змагань, маємо перші здобутки волинян:- 1 місце (200 м, комплексне плавання);- 1 місце (50 м, брас);- 1 місце (50 м, брас);- Максим Шульга - 1 місце (50 м, брас);- 2 місце (150 м, комплексне плавання).До речі, дебютним паралімпійський старт на чемпіонаті України став для 13-річного Максима Шульги з Луцька, який тренується під керівництвом тренера-викладача з плавання. Хлопець виборов два перших місця та виконав норматив другого спортивного розряду."Взагалі плаванням я займаюся вже 7 років, а саме до цих змагань інтенсивно готувався три місяці. Тренування у мене майже щодня, окрім вихідних. Моя найбільша підтримка - батьки. Саме вони відвели мене на плавання, щоправда через інші проблеми зі здоров'ям, проте мені дуже сподобалося займатися і я вирішив продовжити тренування. Зі своїм тренером Олегом Галієм ми проходимо цей спортивний шлях з самих початків", - поділився спортсмен.Як зізнається хлопець, йому завжди не вистачало долі секунд, щоб стати призером. Проте, Максим не здається, наполегливо тренується і мріє потрапити на чемпіонат світу, щоб вибороти там першість.Нагадаємо, скороходка з Волиніу спортивній ходьбі на 20 км. Сталося це за підсумками виступу у фіналі чемпіонату світу, що триває у Будапешті.