Волинські плавці здобули 4 «золота» і «срібло» на чемпіонаті України
Сьогодні, 12:35
Волинські спортсмени успішно стартували на чемпіонаті України з плавання серед осіб з інвалідністю.
Про це у фейсбуці повідомляє Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
За підсумками ранкової та вечірньої програми змагань, маємо перші здобутки волинян:
- Максим Шульга - 1 місце (200 м, комплексне плавання);
- Олександр Марковський - 1 місце (50 м, брас);
- Артем Кіх - 1 місце (50 м, брас);
- Максим Шульга - 1 місце (50 м, брас);
- Максим Макарчук - 2 місце (150 м, комплексне плавання).
До речі, дебютним паралімпійський старт на чемпіонаті України став для 13-річного Максима Шульги з Луцька, який тренується під керівництвом тренера-викладача з плавання Олега Галія. Хлопець виборов два перших місця та виконав норматив другого спортивного розряду.
"Взагалі плаванням я займаюся вже 7 років, а саме до цих змагань інтенсивно готувався три місяці. Тренування у мене майже щодня, окрім вихідних. Моя найбільша підтримка - батьки. Саме вони відвели мене на плавання, щоправда через інші проблеми зі здоров'ям, проте мені дуже сподобалося займатися і я вирішив продовжити тренування. Зі своїм тренером Олегом Галієм ми проходимо цей спортивний шлях з самих початків", - поділився спортсмен.
Як зізнається хлопець, йому завжди не вистачало долі секунд, щоб стати призером. Проте, Максим не здається, наполегливо тренується і мріє потрапити на чемпіонат світу, щоб вибороти там першість.
Нагадаємо, скороходка з Волині Олена Собчук завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі на 20 км. Сталося це за підсумками виступу у фіналі чемпіонату світу, що триває у Будапешті.
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Про це у фейсбуці повідомляє Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
За підсумками ранкової та вечірньої програми змагань, маємо перші здобутки волинян:
- Максим Шульга - 1 місце (200 м, комплексне плавання);
- Олександр Марковський - 1 місце (50 м, брас);
- Артем Кіх - 1 місце (50 м, брас);
- Максим Шульга - 1 місце (50 м, брас);
- Максим Макарчук - 2 місце (150 м, комплексне плавання).
До речі, дебютним паралімпійський старт на чемпіонаті України став для 13-річного Максима Шульги з Луцька, який тренується під керівництвом тренера-викладача з плавання Олега Галія. Хлопець виборов два перших місця та виконав норматив другого спортивного розряду.
"Взагалі плаванням я займаюся вже 7 років, а саме до цих змагань інтенсивно готувався три місяці. Тренування у мене майже щодня, окрім вихідних. Моя найбільша підтримка - батьки. Саме вони відвели мене на плавання, щоправда через інші проблеми зі здоров'ям, проте мені дуже сподобалося займатися і я вирішив продовжити тренування. Зі своїм тренером Олегом Галієм ми проходимо цей спортивний шлях з самих початків", - поділився спортсмен.
Як зізнається хлопець, йому завжди не вистачало долі секунд, щоб стати призером. Проте, Максим не здається, наполегливо тренується і мріє потрапити на чемпіонат світу, щоб вибороти там першість.
Нагадаємо, скороходка з Волині Олена Собчук завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі на 20 км. Сталося це за підсумками виступу у фіналі чемпіонату світу, що триває у Будапешті.
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