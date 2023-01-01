Побив до смерті односельця: 51-річний волинянин отримав сім років тюрми
Сьогодні, 12:43
Волинянин, який побив до смерті односельця, сім років перебуватиме за ґратами.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 51-річного жителя села Лісове Камінь-Каширського району винуватим в заподіянні 57-річному знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.
Доведено, що удень 26 серпня 2023 року нетверезий волинянин під час конфлікту жорстоко побив односельця, завдавши травм, від яких він помер.
Чоловік перебуває під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 51-річного жителя села Лісове Камінь-Каширського району винуватим в заподіянні 57-річному знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.
Доведено, що удень 26 серпня 2023 року нетверезий волинянин під час конфлікту жорстоко побив односельця, завдавши травм, від яких він помер.
Чоловік перебуває під вартою.
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