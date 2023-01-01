Прикордонники на Волині приземлили дрон контрабандистів

Прикордонники на Волині приземлили дрон контрабандистів
На Волині прикордонники приземлили квадрокоптер, яким контрабандисти планували переправити до Польщі сигарети.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Оперативники Волинського загону спільно з військовослужбовцями відділу «Рівне» припинили чергову спробу незаконного переміщення через українсько-польський кордон тютюнових виробів.

У ході реалізації оперативної інформації про можливий контрабандний рейс, прикордонники за допомогою радіолокації відстежили рух квадрокоптера в бік кордону. Скориставшись антидроновою рушницею, наряд приземлив літальний апарат з підвішеним пакунком. В ньому знаходилось 500 пачок сигарет, які зловмисники в такий спосіб планували доставити до Польщі.

Квадрокоптер та тютюнові вироби прикордонники передали представникам Бюро економічної безпеки у Волинській області.

Наразі встановлюються всі обставини правопорушення та триває пошук осіб, причетних до незаконного переміщення контрабандного товару.


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Теги: кордон, Волинь
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