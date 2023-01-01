Сьогодні зранку росія запустила по Україні 19 ракет





Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, пише



«Попередньо, 19 ракет було запущено, крилатих ракет Х-101 і Х-555. Маємо непоганий результат ППО — це 14 знищених крилатих ракет», — сказав він.



Ігнат зазначив, що 9 російських літаків стратегічної авіації Ту-95 розділилися на декілька груп і здійснили пуски крилатих ракет по Україні.



Ракети збили на Київщині та Дніпропетровщині, вони слідували спочатку курсом на Дніпро. Звідти частина ракет попрямувала на Київ, а частина — вдарила по об'єктах інфраструктури у Дніпропетровській області.



Ранкова атака на Україну



Зранку 8 грудня повітряну тривогу оголошували майже у всіх регіонах України: окупанти запускали ракети. На околицях Києва працювали сили ППО: усі ракети були знищені ще на підльоті до столиці. Інформація про жертви та руйнування відсутня.



На Київщині влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не було. Але внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в області були пошкодження приватних будинків у декількох громадах.



Також окупанти здійснили ракетний удар по Павлоградському району Дніпропетровської області. Відомо про одного загиблого та ще чотирьох постраждалих, є руйнування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські сили протиповітряної оборони знищили в небі 14 із 19 крилатих ракет, якими російські окупанти атакували Україну зранку 8 грудня.Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, пише Громадське «Попередньо, 19 ракет було запущено, крилатих ракет Х-101 і Х-555. Маємо непоганий результат ППО — це 14 знищених крилатих ракет», — сказав він.Ігнат зазначив, що 9 російських літаків стратегічної авіації Ту-95 розділилися на декілька груп і здійснили пуски крилатих ракет по Україні.та Дніпропетровщині, вони слідували спочатку курсом на Дніпро. Звідти частина ракет попрямувала на Київ, а частина — вдарила по об'єктах інфраструктури у Дніпропетровській області.Зранку 8 грудня повітряну тривогу оголошували майже у всіх регіонах України: окупанти запускали ракети. На околицях Києва працювали сили ППО: усі ракети були знищені ще на підльоті до столиці. Інформація про жертви та руйнування відсутня.На Київщині влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не було. Але внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в області були пошкодження приватних будинків у декількох громадах.Також окупанти здійснили ракетний удар по Павлоградському району Дніпропетровської області. Відомо про одного загиблого та ще чотирьох постраждалих, є руйнування.

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