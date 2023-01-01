За минулу добу ЗСУ знищили ще майже 1000 окупантів
Сьогодні, 10:25
За минулу добу, 7 грудня, Збройні сили України знищили ще майже 1000 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько 337220 (+990) осіб,
✔ танків ‒ 5626 (+8) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10508 (+26) од,
✔ артилерійських систем – 8057 (+12) од,
✔ РСЗВ – 919 (+0) од,
✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
✔ літаків – 324 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),
✔ крилаті ракети ‒ 1571 (+0),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни ‒ 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1159 (+3)
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько 337220 (+990) осіб,
✔ танків ‒ 5626 (+8) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10508 (+26) од,
✔ артилерійських систем – 8057 (+12) од,
✔ РСЗВ – 919 (+0) од,
✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
✔ літаків – 324 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),
✔ крилаті ракети ‒ 1571 (+0),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни ‒ 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1159 (+3)
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