За минулу добу ЗСУ знищили ще майже 1000 окупантів

За минулу добу ЗСУ знищили ще майже 1000 окупантів
За минулу добу, 7 грудня, Збройні сили України знищили ще майже 1000 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу ‒ близько 337220 (+990) осіб,

✔ танків ‒ 5626 (+8) од,

✔ бойових броньованих машин ‒ 10508 (+26) од,

✔ артилерійських систем – 8057 (+12) од,

✔ РСЗВ – 919 (+0) од,

✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

✔ літаків – 324 (+0) од,

✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),

✔ крилаті ракети ‒ 1571 (+0),

✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

✔ підводні човни ‒ 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30) од,

✔ спеціальна техніка ‒ 1159 (+3)

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Теги: Росія, Україна, війна
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