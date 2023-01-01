За минулу добу ЗСУ знищили ще майже 1000 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу ‒ близько 337220 (+990) осіб,



✔ танків ‒ 5626 (+8) од,



✔ бойових броньованих машин ‒ 10508 (+26) од,



✔ артилерійських систем – 8057 (+12) од,



✔ РСЗВ – 919 (+0) од,



✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,



✔ літаків – 324 (+0) од,



✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),



✔ крилаті ракети ‒ 1571 (+0),



✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



✔ підводні човни ‒ 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30) од,



✔ спеціальна техніка ‒ 1159 (+3)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 7 грудня, Збройні сили України знищили ще майже 1000 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.✔ особового складу ‒ близько 337220 (+990) осіб,✔ танків ‒ 5626 (+8) од,✔ бойових броньованих машин ‒ 10508 (+26) од,✔ артилерійських систем – 8057 (+12) од,✔ РСЗВ – 919 (+0) од,✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,✔ літаків – 324 (+0) од,✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),✔ крилаті ракети ‒ 1571 (+0),✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,✔ підводні човни ‒ 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30) од,✔ спеціальна техніка ‒ 1159 (+3)

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