Курс валют у Луцьку 8 грудня

Курс валют у Луцьку 8 грудня
8 грудня готівковий курс долара становить 37.20, продають його за 37.55.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.20, а продають за 40.70.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.15, а продають за 9.33.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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