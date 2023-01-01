Курс валют у Луцьку 8 грудня
Сьогодні, 09:50
8 грудня готівковий курс долара становить 37.20, продають його за 37.55.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.20, а продають за 40.70.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.15, а продають за 9.33.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що буде з курсом долара у грудні
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.20, а продають за 40.70.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.15, а продають за 9.33.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що буде з курсом долара у грудні
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