На Дніпропетровщині внаслідок ранкового ракетного удару загинула людина





Про це Сергій Лисак.



"Ракетний удар по Павлоградському району.



На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини - у важкому стані.



Вся інформація уточнюється. Деталі – пізніше", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли сьогодні зранку у напрямку Києва, знищені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Павлоградському районі Дніпропетровської області внаслідок ранкового ракетного удару одна людина загинула.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"Ракетний удар по Павлоградському району.На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини - у важкому стані.Вся інформація уточнюється. Деталі – пізніше", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що

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