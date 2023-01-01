На Дніпропетровщині внаслідок ранкового ракетного удару загинула людина
Сьогодні, 09:30
У Павлоградському районі Дніпропетровської області внаслідок ранкового ракетного удару одна людина загинула.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ракетний удар по Павлоградському району.
На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини - у важкому стані.
Вся інформація уточнюється. Деталі – пізніше", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли сьогодні зранку у напрямку Києва, знищені.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ракетний удар по Павлоградському району.
На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини - у важкому стані.
Вся інформація уточнюється. Деталі – пізніше", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли сьогодні зранку у напрямку Києва, знищені.
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