Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів

Замовлення, зроблене в інтернет-магазині і відправлене продавцем через «Укрпошту», їхало із 25-го в 24-те відділення Луцька через Львів.Своє обурення такою логістикою висловила у пабліку «Теревені про Луцьк» лучанка«Шановні лучани, скажіть будь ласка, в кого ще «Укрпошта» затримує посилки і відправляє, якщо посилка з Луцька в Луцьк, у Львів на сортувальний центр, а потім знову у Луцьк. Бо це який жах, а не пошта. Катають ті посилки по містах, або у Львові може бути на сортувальному центрі поки не подзвониш і скаргу не напишеш», - йдеться у дописі.жінка пояснила, що продавець відправив їй посилку з Луцька, з відділення 23025 до відділення 23024, але чомусь вона спочатку поїхала у Львів, і лише потім – у луцьке відділення.«На «гарячій лінії» мені пояснили, що у них така логістика відправлень», - розповіла Марія.Лучанка каже, що посилку свою вона таки забрала, але через два після відправлення та її «мандрів» до Львова.Очільниця волинської дирекції «Укрпошти»пояснила: якщо посилки відправляються за тарифом «Стандарт», то вони дійсно усі проходять через сортувальний центру Львові.«Укрпошта» має різні типи відправок. Якщо це відправка «Стандарт», то посилки дійсно їдуть на сортувальний центр у Львів і там сортуються. Зазвичай по Луцьку люди відправляють експрес-доставкою, різниця у ціні – декілька гривень. Експрес-доставка йде з Луцька на Луцьк. Тому ймовірно продавець відправив посилку «стандартом», зекономив пару гривень, але посилка покаталась довше», - розповіла пані Варголяк.З її слів, оператори «Укрпошти» пояснюють клієнтам вартість та терміни доставки за тарифами «Стандарт» та «Експрес», але вплинути на їх рішення не можуть.«Якщо людина каже: «Мені «Стандарт», бо він дешевший», то ми відправляємо дешевшим тарифом. У будь-якому випадку «Укрпошта» дотримується термінів доставки: якщо це «Стандарт» то до 7 днів по Україні, якщо «Експрес», то до трьох днів. В Дніпро посилка прийде за сім днів і з Луцька в Луцьк буде до семи днів доставлена», - пояснила керівниця волинської дирекції.Валентина Варголяк також повідомила, що у Луцьку сортувального центру поки що немає, але з Нового року волинська «Укрпошта» матиме нове приміщення цеху разом із власним сортувальним центром.