Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
Сьогодні, 09:45
Замовлення, зроблене в інтернет-магазині і відправлене продавцем через «Укрпошту», їхало із 25-го в 24-те відділення Луцька через Львів.
Своє обурення такою логістикою висловила у пабліку «Теревені про Луцьк» лучанка Марія Ч.
«Шановні лучани, скажіть будь ласка, в кого ще «Укрпошта» затримує посилки і відправляє, якщо посилка з Луцька в Луцьк, у Львів на сортувальний центр, а потім знову у Луцьк. Бо це який жах, а не пошта. Катають ті посилки по містах, або у Львові може бути на сортувальному центрі поки не подзвониш і скаргу не напишеш», - йдеться у дописі.
Інформаційному агентству ВолинPost жінка пояснила, що продавець відправив їй посилку з Луцька, з відділення 23025 до відділення 23024, але чомусь вона спочатку поїхала у Львів, і лише потім – у луцьке відділення.
«На «гарячій лінії» мені пояснили, що у них така логістика відправлень», - розповіла Марія.
Лучанка каже, що посилку свою вона таки забрала, але через два після відправлення та її «мандрів» до Львова.
Очільниця волинської дирекції «Укрпошти» Валентина Варголяк пояснила: якщо посилки відправляються за тарифом «Стандарт», то вони дійсно усі проходять через сортувальний центру Львові.
«Укрпошта» має різні типи відправок. Якщо це відправка «Стандарт», то посилки дійсно їдуть на сортувальний центр у Львів і там сортуються. Зазвичай по Луцьку люди відправляють експрес-доставкою, різниця у ціні – декілька гривень. Експрес-доставка йде з Луцька на Луцьк. Тому ймовірно продавець відправив посилку «стандартом», зекономив пару гривень, але посилка покаталась довше», - розповіла пані Варголяк.
З її слів, оператори «Укрпошти» пояснюють клієнтам вартість та терміни доставки за тарифами «Стандарт» та «Експрес», але вплинути на їх рішення не можуть.
«Якщо людина каже: «Мені «Стандарт», бо він дешевший», то ми відправляємо дешевшим тарифом. У будь-якому випадку «Укрпошта» дотримується термінів доставки: якщо це «Стандарт» то до 7 днів по Україні, якщо «Експрес», то до трьох днів. В Дніпро посилка прийде за сім днів і з Луцька в Луцьк буде до семи днів доставлена», - пояснила керівниця волинської дирекції.
Валентина Варголяк також повідомила, що у Луцьку сортувального центру поки що немає, але з Нового року волинська «Укрпошта» матиме нове приміщення цеху разом із власним сортувальним центром.
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Своє обурення такою логістикою висловила у пабліку «Теревені про Луцьк» лучанка Марія Ч.
«Шановні лучани, скажіть будь ласка, в кого ще «Укрпошта» затримує посилки і відправляє, якщо посилка з Луцька в Луцьк, у Львів на сортувальний центр, а потім знову у Луцьк. Бо це який жах, а не пошта. Катають ті посилки по містах, або у Львові може бути на сортувальному центрі поки не подзвониш і скаргу не напишеш», - йдеться у дописі.
Інформаційному агентству ВолинPost жінка пояснила, що продавець відправив їй посилку з Луцька, з відділення 23025 до відділення 23024, але чомусь вона спочатку поїхала у Львів, і лише потім – у луцьке відділення.
«На «гарячій лінії» мені пояснили, що у них така логістика відправлень», - розповіла Марія.
Лучанка каже, що посилку свою вона таки забрала, але через два після відправлення та її «мандрів» до Львова.
Очільниця волинської дирекції «Укрпошти» Валентина Варголяк пояснила: якщо посилки відправляються за тарифом «Стандарт», то вони дійсно усі проходять через сортувальний центру Львові.
«Укрпошта» має різні типи відправок. Якщо це відправка «Стандарт», то посилки дійсно їдуть на сортувальний центр у Львів і там сортуються. Зазвичай по Луцьку люди відправляють експрес-доставкою, різниця у ціні – декілька гривень. Експрес-доставка йде з Луцька на Луцьк. Тому ймовірно продавець відправив посилку «стандартом», зекономив пару гривень, але посилка покаталась довше», - розповіла пані Варголяк.
З її слів, оператори «Укрпошти» пояснюють клієнтам вартість та терміни доставки за тарифами «Стандарт» та «Експрес», але вплинути на їх рішення не можуть.
«Якщо людина каже: «Мені «Стандарт», бо він дешевший», то ми відправляємо дешевшим тарифом. У будь-якому випадку «Укрпошта» дотримується термінів доставки: якщо це «Стандарт» то до 7 днів по Україні, якщо «Експрес», то до трьох днів. В Дніпро посилка прийде за сім днів і з Луцька в Луцьк буде до семи днів доставлена», - пояснила керівниця волинської дирекції.
Валентина Варголяк також повідомила, що у Луцьку сортувального центру поки що немає, але з Нового року волинська «Укрпошта» матиме нове приміщення цеху разом із власним сортувальним центром.
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