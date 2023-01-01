«Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, знищені», – КМВА

«Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, знищені», – КМВА
ППО збила всі ракети, що летіли в напрямку Києва, ще на підльоті до столиці.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Після тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Попередньо, біля 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області", - йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягнула міста. Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці.

"Інформація щодо жертв та руйнувань відсутня! Ворог дочекався свого часу і почав знову застосовувати стратегічну авіацію для атак на мирні міста. Тому бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.

Ми витримали численні ракетні удари минулої зими і вірю, що разом здолаємо будь-які інші виклики!" - наголосив Попко.

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Теги: Росія, Україна, війна
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