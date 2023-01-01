Росія зранку атакувала Україну безпілотниками і ракетами, – Повітряні сили
Сьогодні, 08:52
У ніч на 8 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської народної республіки.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА «Shahed-136/131» та шести зенітних керованих ракет С-300.
Напрямок удару "шахедів" – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА противника.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
"Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА «Shahed-136/131» та шести зенітних керованих ракет С-300.
Напрямок удару "шахедів" – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА противника.
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