Росія зранку атакувала Україну безпілотниками і ракетами, – Повітряні сили

Росія зранку атакувала Україну безпілотниками і ракетами, – Повітряні сили
У ніч на 8 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської народної республіки.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА «Shahed-136/131» та шести зенітних керованих ракет С-300.

Напрямок удару "шахедів" – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА противника.

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Теги: Росія, Україна, війна
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