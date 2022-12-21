В «Укренерго» попередили про два-три напружених тижні

Володимир Кудрицький попередив про декілька напружених тижнів в енергетиці.



Свій прогноз стосовно ситуації в енергосистемі найближчим часом Кудрицький озвучив в ефірі телемарафону "Єдині новини", - пише



"У нас попереду один-два ще таких напружених тижні можуть бути потенційно, особливо, якщо температури будуть низькими. Ближче до Нового року споживання вже спадатиме в системі", - зазначив голова правління НЕК "Укренерго".



Нагадаємо, на Україну чекає найважча зима в історії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Тепер у пріоритеті ЗСУ протиповітряна оборона – ракети можуть зачекати. За словами військових, зима 2023-2024 може бути важчою за попередню, бо ворог планів не змінив, утім, став розумнішим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова правління "Укренерго"попередив про декілька напружених тижнів в енергетиці.Свій прогноз стосовно ситуації в енергосистемі найближчим часом Кудрицький озвучив в ефірі телемарафону "Єдині новини", - пише ТСН "У нас попереду один-два ще таких напружених тижні можуть бути потенційно, особливо, якщо температури будуть низькими. Ближче до Нового року споживання вже спадатиме в системі", - зазначив голова правління НЕК "Укренерго".Нагадаємо, на Україну чекає найважча зима в історії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Тепер у пріоритеті ЗСУ протиповітряна оборона – ракети можуть зачекати. За словами військових, зима 2023-2024 може бути важчою за попередню, бо ворог планів не змінив, утім, став розумнішим.

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