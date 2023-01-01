В Австралії натякнули на поставку в Україну бронетранспортерів Bushmaster

В Австралії натякнули на поставку в Україну бронетранспортерів Bushmaster
Австралія пишається визнанням бронетранспортерів Bushmaster частиною ключової військової допомоги Україні. Натякнули, що більше бронемашин уже в дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням посла Австралії в Україні Брюса Едвардса.

"Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краше за порятунок життів", - пише він.

Він повідомив, що Австралія пишається визнанням Bushmaster серед ключової військової допомоги, наданої Україні.

"Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня!", - натякнув на нову військову поставку посол.

Bushmaster це MRAP, який виробляє компанія Thales Australia. Здатний перевозити 9 бійців. Забезпечує захист від стрілецької зброї та вибухів міни (6 кг тротилу), що відповідає стандарту STANAG4569.

Bushmaster для України
Австралія ще у квітні минулого року передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster загальною вартістю 38 млн доларів. На ухвалення рішення і початок реалізації передачі знадобився всього один день.

Уже в жовтні 2022 року стало відомо, що Австралія направила Україні ще 30 бронетранспортерів Bushmaster.

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Теги: війна, допомога, Австралія, Україна
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