В Австралії натякнули на поставку в Україну бронетранспортерів Bushmaster





Про це повідомляє



"Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краше за порятунок життів", - пише він.



Він повідомив, що Австралія пишається визнанням Bushmaster серед ключової військової допомоги, наданої Україні.



"Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня!", - натякнув на нову військову поставку посол.



Bushmaster це MRAP, який виробляє компанія Thales Australia. Здатний перевозити 9 бійців. Забезпечує захист від стрілецької зброї та вибухів міни (6 кг тротилу), що відповідає стандарту STANAG4569.



Bushmaster для України

Австралія ще у квітні минулого року передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster загальною вартістю 38 млн доларів. На ухвалення рішення і початок реалізації передачі знадобився всього один день.



Уже в жовтні 2022 року стало відомо, що Австралія направила Україні ще 30 бронетранспортерів Bushmaster.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Австралія пишається визнанням бронетранспортерів Bushmaster частиною ключової військової допомоги Україні. Натякнули, що більше бронемашин уже в дорозі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням посла Австралії в Україні Брюса Едвардса."Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краше за порятунок життів", - пише він.Він повідомив, що Австралія пишається визнанням Bushmaster серед ключової військової допомоги, наданої Україні."Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня!", - натякнув на нову військову поставку посол.Bushmaster це MRAP, який виробляє компанія Thales Australia. Здатний перевозити 9 бійців. Забезпечує захист від стрілецької зброї та вибухів міни (6 кг тротилу), що відповідає стандарту STANAG4569.Bushmaster для УкраїниАвстралія ще у квітні минулого року передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster загальною вартістю 38 млн доларів. На ухвалення рішення і початок реалізації передачі знадобився всього один день.Уже в жовтні 2022 року стало відомо, що Австралія направила Україні ще 30 бронетранспортерів Bushmaster.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію