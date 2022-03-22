У «Дії» може з'явитися аналог військового квитка





Про це повідомляє



Оновлювати актуальні дані про себе військовозобов'язаний буде кожні 60 днів, повідомило ЗМІ.



"Демонструвати цей "сертифікат" громадянин має при реєстрації прав власності на нерухоме і рухоме майно, одруженні/розлученні, для отримання вищої освіти чи медичних послуг, а також для перетину держкордону", - пишуть.



У листопаді президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони Рустему Умєрову і прем'єр-міністру Денису Шмигалю підготувати комплексний план щодо мобілізації.



Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мобільному застосунку "Дія" можуть запровадити "Сертифікат захисника", фактичний аналог військового квитка.Про це повідомляє Газета ua Оновлювати актуальні дані про себе військовозобов'язаний буде кожні 60 днів, повідомило ЗМІ."Демонструвати цей "сертифікат" громадянин має при реєстрації прав власності на нерухоме і рухоме майно, одруженні/розлученні, для отримання вищої освіти чи медичних послуг, а також для перетину держкордону", - пишуть.У листопаді президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони Рустему Умєрову і прем'єр-міністру Денису Шмигалю підготувати комплексний план щодо мобілізації.Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.

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