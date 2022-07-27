Україна отримає від США всі замовлені протидронові системи VAMPIRE до кінця року

Україна отримає від США всі замовлені протидронові системи VAMPIRE до кінця року
У грудні США передадуть силам оборони України пакет військової допомоги, у який увійде партія ракетних платформ, відомих як системи Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (VAMPIRE).

Про це 6 грудня повідомило командування американських військово-морських сил, - пише Гордон.

За планом, Сухопутні війська України отримають 14 систем VAMPIRE, які будуть використовувати для виявлення й ліквідації російських безпілотників, а також захисту від наземних загроз, ідеться в повідомленні.

У ВМС США зазначили, що за останні пів року передали Збройним силам чотири такі системи, використовуючи "інноваційну стратегію укладання контрактів".

"Перші повідомлення свідчать про те, що ця система зброї здійснює негайний вплив на воєнні дії, які тривають", – сказав керівник програми операцій у надзвичайних ситуаціях PMA-242 Пентагону Алекс Дутко.

VAMPIRE – компактна палетована платформа для запуску ракет, яка складається із сенсорної кулі й чотирьох пускових установок Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), призначених для встановлення на будь-яку вантажівку з бортовою платформою, ідеться на сайті ВМФ США. Армія США традиційно використовує цю систему проти цілей класу "повітря – земля". За допомогою VAMPIRE ракета з лазерним наведенням може захищати від безпілотних повітряних загроз.

Про те, що Пентагон замовив для України 14 антидронових систем VAMPIRE, 9 січня повідомила пресслужба компанії L3Harris Technologies. Оборонне відомство США уклало з нею контракт на $40 млн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, зброя, США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Дії» може з'явитися аналог військового квитка
Сьогодні, 02:17
Україна отримає від США всі замовлені протидронові системи VAMPIRE до кінця року
Сьогодні, 01:15
8 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Німеччина додатково виділила 17 мільйонів єврон на житло українським переселенцям
07 грудень, 23:21
Де і чому на Волині не почистили дороги від снігу. ВІДЕО
07 грудень, 22:39
Схожі новини
«Допоможе перемогти»: США нададуть Україні новий пакет озброєння «Допоможе перемогти»: США нададуть Україні новий пакет озброєння
10 травень, 01:15
США прискорять передачу зброї Україні США прискорять передачу зброї Україні
27 липень, 2022, 00:13
Байден і міністр оборони Великобританії підтвердили надання зброї Україні Байден і міністр оборони Великобританії підтвердили надання зброї Україні
16 березень, 2022, 20:16
США дозволили країнам НАТО постачати винищувачі Україні США дозволили країнам НАТО постачати винищувачі Україні
06 березень, 2022, 19:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Дії» може з'явитися аналог військового квитка
Сьогодні, 02:17
 0
Україна отримає від США всі замовлені протидронові системи VAMPIRE до кінця року
Сьогодні, 01:15
 0
8 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Німеччина додатково виділила 17 мільйонів єврон на житло українським переселенцям
07 грудень, 23:21
 0
Де і чому на Волині не почистили дороги від снігу. ВІДЕО
07 грудень, 22:39
 0
Медіа
відео
1/8