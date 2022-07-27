Україна отримає від США всі замовлені протидронові системи VAMPIRE до кінця року





Про це 6 грудня повідомило командування американських військово-морських сил, - пише



За планом, Сухопутні війська України отримають 14 систем VAMPIRE, які будуть використовувати для виявлення й ліквідації російських безпілотників, а також захисту від наземних загроз, ідеться в повідомленні.



У ВМС США зазначили, що за останні пів року передали Збройним силам чотири такі системи, використовуючи "інноваційну стратегію укладання контрактів".



"Перші повідомлення свідчать про те, що ця система зброї здійснює негайний вплив на воєнні дії, які тривають", – сказав керівник програми операцій у надзвичайних ситуаціях PMA-242 Пентагону Алекс Дутко.



VAMPIRE – компактна палетована платформа для запуску ракет, яка складається із сенсорної кулі й чотирьох пускових установок Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), призначених для встановлення на будь-яку вантажівку з бортовою платформою, ідеться на сайті ВМФ США. Армія США традиційно використовує цю систему проти цілей класу "повітря – земля". За допомогою VAMPIRE ракета з лазерним наведенням може захищати від безпілотних повітряних загроз.



Про те, що Пентагон замовив для України 14 антидронових систем VAMPIRE, 9 січня повідомила пресслужба компанії L3Harris Technologies. Оборонне відомство США уклало з нею контракт на $40 млн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У грудні США передадуть силам оборони України пакет військової допомоги, у який увійде партія ракетних платформ, відомих як системи Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (VAMPIRE).Про це 6 грудня повідомило командування американських військово-морських сил, - пише Гордон. За планом, Сухопутні війська України отримають 14 систем VAMPIRE, які будуть використовувати для виявлення й ліквідації російських безпілотників, а також захисту від наземних загроз, ідеться в повідомленні.У ВМС США зазначили, що за останні пів року передали Збройним силам чотири такі системи, використовуючи "інноваційну стратегію укладання контрактів"."Перші повідомлення свідчать про те, що ця система зброї здійснює негайний вплив на воєнні дії, які тривають", – сказав керівник програми операцій у надзвичайних ситуаціях PMA-242 Пентагону Алекс Дутко.VAMPIRE – компактна палетована платформа для запуску ракет, яка складається із сенсорної кулі й чотирьох пускових установок Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), призначених для встановлення на будь-яку вантажівку з бортовою платформою, ідеться на сайті ВМФ США. Армія США традиційно використовує цю систему проти цілей класу "повітря – земля". За допомогою VAMPIRE ракета з лазерним наведенням може захищати від безпілотних повітряних загроз.Про те, що Пентагон замовив для України 14 антидронових систем VAMPIRE, 9 січня повідомила пресслужба компанії L3Harris Technologies. Оборонне відомство США уклало з нею контракт на $40 млн.

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