Після поранення та лікування зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Гонти
Сьогодні, 05:28
Відійшов у Вічність ще один військовослужбовець з Волині, який захищав Україну від вторгнення російських окупантів.
Про це повідомили на сторінці Поворської громади.
6 грудня зупинилося серце Ігоря Михайловича Гонти, 1974 р.н., мешканця с.Пісочне Поворської громади, який з перших днів російської агресії став на захист України.
У складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Ігор Гонта брав участь у бойових діях на Харківщині, де в одному з боїв отримав поранення. Після лікування проходив службу у Володимирській військовій частині.
Героя похоронили 7 грудня у селі Пісочне.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині воїна.
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Про це повідомили на сторінці Поворської громади.
6 грудня зупинилося серце Ігоря Михайловича Гонти, 1974 р.н., мешканця с.Пісочне Поворської громади, який з перших днів російської агресії став на захист України.
У складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Ігор Гонта брав участь у бойових діях на Харківщині, де в одному з боїв отримав поранення. Після лікування проходив службу у Володимирській військовій частині.
Героя похоронили 7 грудня у селі Пісочне.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині воїна.
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