Після поранення та лікування зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Гонти

Відійшов у Вічність ще один військовослужбовець з Волині, який захищав Україну від вторгнення російських окупантів.Про це повідомили на сторінці Поворської громади.6 грудня зупинилося серце Ігоря Михайловича Гонти, 1974 р.н., мешканця с.Пісочне Поворської громади, який з перших днів російської агресії став на захист України.У складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Ігор Гонта брав участь у бойових діях на Харківщині, де в одному з боїв отримав поранення. Після лікування проходив службу у Володимирській військовій частині.Героя похоронили 7 грудня у селі Пісочне.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині воїна.