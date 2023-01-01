Після поранення та лікування зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Гонти

Після поранення та лікування зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Гонти
Відійшов у Вічність ще один військовослужбовець з Волині, який захищав Україну від вторгнення російських окупантів.

Про це повідомили на сторінці Поворської громади.

6 грудня зупинилося серце Ігоря Михайловича Гонти, 1974 р.н., мешканця с.Пісочне Поворської громади, який з перших днів російської агресії став на захист України.

У складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Ігор Гонта брав участь у бойових діях на Харківщині, де в одному з боїв отримав поранення. Після лікування проходив службу у Володимирській військовій частині.

Героя похоронили 7 грудня у селі Пісочне.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині воїна.

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Теги: Волинь, Ігор Гонта
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