На Волинь знову суне циклон зі снігом





Про це повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології.



"Протягом тижня очікуються опади різної інтенсивності. На дорогах ожеледиця. Місцями ожеледь, в понеділок, 11 грудня, подекуди налипання мокрого снігу. Температура повітря суттєво підвищиться і протягом доби буде коливатися від 2° тепла до 3° морозу", - йдеться у повідомленні синоптиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Починаючи із понеділка, 11 грудня, погоду на Волині зумовить циклон, що прийде із заходу.Про це повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології."Протягом тижня очікуються опади різної інтенсивності. На дорогах ожеледиця. Місцями ожеледь, в понеділок, 11 грудня, подекуди налипання мокрого снігу. Температура повітря суттєво підвищиться і протягом доби буде коливатися від 2° тепла до 3° морозу", - йдеться у повідомленні синоптиків.

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