На Волинь знову суне циклон зі снігом
Сьогодні, 14:36
Починаючи із понеділка, 11 грудня, погоду на Волині зумовить циклон, що прийде із заходу.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
"Протягом тижня очікуються опади різної інтенсивності. На дорогах ожеледиця. Місцями ожеледь, в понеділок, 11 грудня, подекуди налипання мокрого снігу. Температура повітря суттєво підвищиться і протягом доби буде коливатися від 2° тепла до 3° морозу", - йдеться у повідомленні синоптиків.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
"Протягом тижня очікуються опади різної інтенсивності. На дорогах ожеледиця. Місцями ожеледь, в понеділок, 11 грудня, подекуди налипання мокрого снігу. Температура повітря суттєво підвищиться і протягом доби буде коливатися від 2° тепла до 3° морозу", - йдеться у повідомленні синоптиків.
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