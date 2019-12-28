На Волинь знову суне циклон зі снігом

На Волинь знову суне циклон зі снігом
Починаючи із понеділка, 11 грудня, погоду на Волині зумовить циклон, що прийде із заходу.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології.

"Протягом тижня очікуються опади різної інтенсивності. На дорогах ожеледиця. Місцями ожеледь, в понеділок, 11 грудня, подекуди налипання мокрого снігу. Температура повітря суттєво підвищиться і протягом доби буде коливатися від 2° тепла до 3° морозу", - йдеться у повідомленні синоптиків.

На Волинь знову суне циклон зі снігом

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Теги: погода, Волинь, циклон, сніг, ожеледиця
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