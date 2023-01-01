У мерії сказали, коли в луцьких школах почнуться зимові канікули
Сьогодні, 14:44
Зимові канікули у навчальних закладах Луцька розпочнуться 25 грудня і триватимуть два тижні.
Про це заявив директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар, інформує ВСН.
«У нашій громаді ще у серпні було прийняте керівниками закладів освіти одностайне рішення щодо режиму роботи закладів освіти. Отже, з 25 грудня, коли ми будемо відзначати за новим колендарем Різдво, діти йдуть на канікули.
Зрозуміло, що 25 число - це понеділок, школярі будуть вже вдома, тобто фактично, з 24 грудня», - зазначив посадовець.
Триватимуть зимові канікули до 8 січня включно, тобто два тижні.
Нагадаємо, на вулиці Сагайдачного у Володимирі діти облаштували блокпост, де, пропонуючи напої, патріотичні браслетики перехожим, вчергове назбирали кошти для ЗСУ.
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Про це заявив директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар, інформує ВСН.
«У нашій громаді ще у серпні було прийняте керівниками закладів освіти одностайне рішення щодо режиму роботи закладів освіти. Отже, з 25 грудня, коли ми будемо відзначати за новим колендарем Різдво, діти йдуть на канікули.
Зрозуміло, що 25 число - це понеділок, школярі будуть вже вдома, тобто фактично, з 24 грудня», - зазначив посадовець.
Триватимуть зимові канікули до 8 січня включно, тобто два тижні.
Нагадаємо, на вулиці Сагайдачного у Володимирі діти облаштували блокпост, де, пропонуючи напої, патріотичні браслетики перехожим, вчергове назбирали кошти для ЗСУ.
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