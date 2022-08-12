На Волині школярі влаштували блокпост і зібрали для ЗСУ понад 8 тисяч гривень
Сьогодні, 19:27
На вулиці Сагайдачного у Володимирі діти облаштували блокпост, де, пропонуючи напої, патріотичні браслетики перехожим, вчергове назбирали кошти для ЗСУ.
Про це повідомила волонтерка Ольга Жигунова, пише БУГ.
8545 гривень зібрав дитячий блокпост на вулиці Сагайдачного, пропонуючи літні напої перехожим та сувенірні патріотичні браслетики для підтримки ЗСУ.
“Діти з сусіднього двору, ви неймовірні разом зі своїми мамами, татами та усіма, хто підтримує добре діло.
Не оминайте школяриків, допомагайте війську. Ця локація успішно функціонує під час канікул. А це маленький звіт передачі коштів”, – йдеться у повідомленні.
На що буде витрачено зібране, повідомлять згодом.
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Про це повідомила волонтерка Ольга Жигунова, пише БУГ.
8545 гривень зібрав дитячий блокпост на вулиці Сагайдачного, пропонуючи літні напої перехожим та сувенірні патріотичні браслетики для підтримки ЗСУ.
“Діти з сусіднього двору, ви неймовірні разом зі своїми мамами, татами та усіма, хто підтримує добре діло.
Не оминайте школяриків, допомагайте війську. Ця локація успішно функціонує під час канікул. А це маленький звіт передачі коштів”, – йдеться у повідомленні.
На що буде витрачено зібране, повідомлять згодом.
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