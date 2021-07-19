У Світязі водій вантажівки проїхався центральним пляжем: як його покарали





Про це стало відомо з постанови Шацького районного суду, пише



У матеріалах справи йдеться про те, що правопорушення трапилося 12 липня. Водій Mercedes-Benz Actros Ігор Г. здійснив незаконний заїзд в прибережну водоохоронну смугу центрального пляжу озера Світязь.



Своїми діями керманич вантажівки вчинив правопорушення, передбачене ст. 91 КУпАП. Суд оштрафував його на 340 гривень.



Нагадаємо, раніше ми писали, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили водія вантажівки, який проїхався центральним пляжем озера Світязь. Його оштрафували на 340 гривень.Про це стало відомо з постанови Шацького районного суду, пише ІА Волинські Новини У матеріалах справи йдеться про те, що правопорушення трапилося 12 липня. Водій Mercedes-Benz Actrosздійснив незаконний заїзд в прибережну водоохоронну смугу центрального пляжу озера Світязь.Своїми діями керманич вантажівки вчинив правопорушення, передбачене ст. 91 КУпАП. Суд оштрафував його на 340 гривень.Нагадаємо, раніше ми писали, що у Світязі озером і берегом їздив «Хамер» на київських номерах

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію