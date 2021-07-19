У Світязі водій вантажівки проїхався центральним пляжем: як його покарали

У Світязі водій вантажівки проїхався центральним пляжем: як його покарали
На Волині судили водія вантажівки, який проїхався центральним пляжем озера Світязь. Його оштрафували на 340 гривень.

Про це стало відомо з постанови Шацького районного суду, пише ІА Волинські Новини.

У матеріалах справи йдеться про те, що правопорушення трапилося 12 липня. Водій Mercedes-Benz Actros Ігор Г. здійснив незаконний заїзд в прибережну водоохоронну смугу центрального пляжу озера Світязь.

Своїми діями керманич вантажівки вчинив правопорушення, передбачене ст. 91 КУпАП. Суд оштрафував його на 340 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Світязі озером і берегом їздив «Хамер» на київських номерах.

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Теги: Світязь, суд
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Коментарі 2
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Піздець. З такими судами наша країна ніеоли не зміниться, а ще в Європу хочуть
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А якщо він там розвантажувався? Нікому не прийшло в голову?
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