У Світязі водій вантажівки проїхався центральним пляжем: як його покарали
Сьогодні, 20:30
На Волині судили водія вантажівки, який проїхався центральним пляжем озера Світязь. Його оштрафували на 340 гривень.
Про це стало відомо з постанови Шацького районного суду, пише ІА Волинські Новини.
У матеріалах справи йдеться про те, що правопорушення трапилося 12 липня. Водій Mercedes-Benz Actros Ігор Г. здійснив незаконний заїзд в прибережну водоохоронну смугу центрального пляжу озера Світязь.
Своїми діями керманич вантажівки вчинив правопорушення, передбачене ст. 91 КУпАП. Суд оштрафував його на 340 гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Світязі озером і берегом їздив «Хамер» на київських номерах.
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Про це стало відомо з постанови Шацького районного суду, пише ІА Волинські Новини.
У матеріалах справи йдеться про те, що правопорушення трапилося 12 липня. Водій Mercedes-Benz Actros Ігор Г. здійснив незаконний заїзд в прибережну водоохоронну смугу центрального пляжу озера Світязь.
Своїми діями керманич вантажівки вчинив правопорушення, передбачене ст. 91 КУпАП. Суд оштрафував його на 340 гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Світязі озером і берегом їздив «Хамер» на київських номерах.
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Коментарі 2
Піздець. З такими судами наша країна ніеоли не зміниться, а ще в Європу хочуть
А якщо він там розвантажувався? Нікому не прийшло в голову?
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