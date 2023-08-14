Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 серпня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 14 серпня, на Волині прогнозують невелику хмарність. Опадів не передбачають.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер – південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 25-30°.
За даними Sinoptik, у Луцьку впродовж усього дня буде триматися ясна погода. Опадів теж не прогнозують.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +15° до +30°.
Народний прогноз погоди: 14 серпня відзначається свято Походження Хреста Господнього (Перший Спас). Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і різна погода, тобто погоду у цей день передбачити було складно. Якщо все-таки у цей день буде дощ, то мало пожеж буває. З цього дня починаються проводи літа, може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних рос.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер – південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 25-30°.
За даними Sinoptik, у Луцьку впродовж усього дня буде триматися ясна погода. Опадів теж не прогнозують.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +15° до +30°.
Народний прогноз погоди: 14 серпня відзначається свято Походження Хреста Господнього (Перший Спас). Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і різна погода, тобто погоду у цей день передбачити було складно. Якщо все-таки у цей день буде дощ, то мало пожеж буває. З цього дня починаються проводи літа, може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних рос.
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