Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 серпня





Про це повідомляють у



Вітер – південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 25-30°.



За даними



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +15° до +30°.



Народний прогноз погоди: 14 серпня відзначається свято Походження Хреста Господнього (Перший Спас). Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і різна погода, тобто погоду у цей день передбачити було складно. Якщо все-таки у цей день буде дощ, то мало пожеж буває. З цього дня починаються проводи літа, може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних рос.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 14 серпня, на Волині прогнозують невелику хмарність. Опадів не передбачають.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології Вітер – південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 25-30°.За даними Sinoptik , у Луцьку впродовж усього дня буде триматися ясна погода. Опадів теж не прогнозують.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +15° до +30°.14 серпня відзначається свято Походження Хреста Господнього (Перший Спас). Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і різна погода, тобто погоду у цей день передбачити було складно. Якщо все-таки у цей день буде дощ, то мало пожеж буває. З цього дня починаються проводи літа, може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних рос.

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