У Луцькому районі 14-річного вдарило струмом – він загорівся
Сьогодні, 21:05
Надзвичайна подія сталася ввечері 13 серпня на залізничному вокзалі у Рожищі.
Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів людей, 14-річний юнак виліз на вагон потяга та дістав ураження струмом, внаслідок чого загорівся.
Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про подію надійшов о 18.43.
Бригада швидкої, яка прибула на місце події, доправила юнака в обласну дитячу лікарню. У постраждалого – 60% опіків тіла.
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Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів людей, 14-річний юнак виліз на вагон потяга та дістав ураження струмом, внаслідок чого загорівся.
Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про подію надійшов о 18.43.
Бригада швидкої, яка прибула на місце події, доправила юнака в обласну дитячу лікарню. У постраждалого – 60% опіків тіла.
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