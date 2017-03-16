У Луцькому районі 14-річного вдарило струмом – він загорівся

У Луцькому районі 14-річного вдарило струмом – він загорівся
Надзвичайна подія сталася ввечері 13 серпня на залізничному вокзалі у Рожищі.

Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів людей, 14-річний юнак виліз на вагон потяга та дістав ураження струмом, внаслідок чого загорівся.

Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про подію надійшов о 18.43.

Бригада швидкої, яка прибула на місце події, доправила юнака в обласну дитячу лікарню. У постраждалого – 60% опіків тіла.

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Теги: Рожище, опіки
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