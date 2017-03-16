У Луцькому районі 14-річного вдарило струмом – він загорівся





Про це



Зі слів людей, 14-річний юнак виліз на вагон потяга та дістав ураження струмом, внаслідок чого загорівся.



Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про подію надійшов о 18.43.



Бригада швидкої, яка прибула на місце події, доправила юнака в обласну дитячу лікарню. У постраждалого – 60% опіків тіла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Надзвичайна подія сталася ввечері 13 серпня на залізничному вокзалі у Рожищі.Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів людей, 14-річний юнак виліз на вагон потяга та дістав ураження струмом, внаслідок чого загорівся.Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про подію надійшов о 18.43.Бригада швидкої, яка прибула на місце події, доправила юнака в обласну дитячу лікарню. У постраждалого – 60% опіків тіла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію