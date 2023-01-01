Свято Маковея: що святити на Медовий Спас





Звідки з'явилася ця назва, що освячують на перший Спас і які ще традиції цього дня важливо знати, – у тексті



Що означає свято Маковея



Перший Спас у народі ще називають Маковій – пов'язують його з іншим святом, днем пам'яті семи святих мучеників Маккавеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя їхнього Єлеазара. Усі вони загинули в II столітті до н.е. за християнську віру. Їхній подвиг надихнув Іуду Маккавея підняти повстання проти правителя-язичника Епіфана і здобути над ним перемогу.



Оскільки в цю пору дозрівав мак, то в народній свідомості ім'я Маккавея пов'язалося з маком, і на свято освячують мак.



Що святять в церкві на Спас



На Медовий Спас у храмах відбуваються служби на честь Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього і здійснюють мале водосвяття, тому свято називають ще Спас на воді, або Мокрий Спас. Вважається, що вода цього дня має цілющу силу, тому її святять, а потім нею можна було лікуватися.



Також за старовинною традицією до церкви несуть овочі та фрукти, щоб отримати благословення на збір урожаю, а також мед. Вважається, що до цього дня бджоли якраз закривають стільники, і мед потрібно викачувати. Але пробувати можна лише тільки після освячення.



Також на Маковія святять коробочки маку – з них роблять букет "маковійчик". Загалом у такому букеті має бути 17 трав і квітів, серед них:



• м'ята;

• полин;

• овес або пшениця, жито;

• материнка;

• звіробій;

• безсмертник;

• чорнобривці;

• волошки;

• соняшник;

• рута;

• буркун;

• тирлич;

• любисток;

• чортополох;

• деревій;

• володушка;

• цикорій та інші.



Коробочки маку та колоски мають бути в центрі "маковійчика". Освячений букет потрібно цілий рік зберігати в оселі – вважається, що так він буде захищений від нечисті та пристріту. Також збір з освячених макових коробочок вішали над вхідними дверима оселі - щоб уберегти її від недобрих людей.



Чим пригощати на Медовий Спас



Головне частування на Маковія – це мед і мак. Вважається, що цього дня кожен має скуштувати хоча б ложечку освяченого меду, щоб цілий рік бути здоровим. Є навіть така приказка: "На перший Спас і жебрак медку спробує".



У свято з меду і маку готували всілякі страви: пекли медові пряники, пироги, варили збитень. На мед читали замовляння від хвороб і на благополуччя в родині. Випічкою і медом потрібно пригостити всіх, кого тільки зможеш, особливо нужденних. А ще – обов'язково допомогти їм і виручити, так і говорили: "Ти – за себе, ми - за тебе, а Христовий Спас – за всіх нас". Тоді весь рік не знатимеш бід, а в домі буде благодать.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 14 серпня, у православній церкві відзначають свято Маковея – Медовий Спас, він же – перший Спас, Мокрий Спас і Спас на воді. Але в народі найчастіше його називають Маковія.Звідки з'явилася ця назва, що освячують на перший Спас і які ще традиції цього дня важливо знати, – у тексті Уніан Перший Спас у народі ще називають Маковій – пов'язують його з іншим святом, днем пам'яті семи святих мучеників Маккавеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя їхнього Єлеазара. Усі вони загинули в II столітті до н.е. за християнську віру. Їхній подвиг надихнув Іуду Маккавея підняти повстання проти правителя-язичника Епіфана і здобути над ним перемогу.Оскільки в цю пору дозрівав мак, то в народній свідомості ім'я Маккавея пов'язалося з маком, і на свято освячують мак.На Медовий Спас у храмах відбуваються служби на честь Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього і здійснюють мале водосвяття, тому свято називають ще Спас на воді, або Мокрий Спас. Вважається, що вода цього дня має цілющу силу, тому її святять, а потім нею можна було лікуватися.Також за старовинною традицією до церкви несуть овочі та фрукти, щоб отримати благословення на збір урожаю, а також мед. Вважається, що до цього дня бджоли якраз закривають стільники, і мед потрібно викачувати. Але пробувати можна лише тільки після освячення.Також на Маковія святять коробочки маку – з них роблять букет "маковійчик". Загалом у такому букеті має бути 17 трав і квітів, серед них:• м'ята;• полин;• овес або пшениця, жито;• материнка;• звіробій;• безсмертник;• чорнобривці;• волошки;• соняшник;• рута;• буркун;• тирлич;• любисток;• чортополох;• деревій;• володушка;• цикорій та інші.Коробочки маку та колоски мають бути в центрі "маковійчика". Освячений букет потрібно цілий рік зберігати в оселі – вважається, що так він буде захищений від нечисті та пристріту. Також збір з освячених макових коробочок вішали над вхідними дверима оселі - щоб уберегти її від недобрих людей.Головне частування на Маковія – це мед і мак. Вважається, що цього дня кожен має скуштувати хоча б ложечку освяченого меду, щоб цілий рік бути здоровим. Є навіть така приказка: "На перший Спас і жебрак медку спробує".У свято з меду і маку готували всілякі страви: пекли медові пряники, пироги, варили збитень. На мед читали замовляння від хвороб і на благополуччя в родині. Випічкою і медом потрібно пригостити всіх, кого тільки зможеш, особливо нужденних. А ще – обов'язково допомогти їм і виручити, так і говорили: "Ти – за себе, ми - за тебе, а Христовий Спас – за всіх нас". Тоді весь рік не знатимеш бід, а в домі буде благодать.

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