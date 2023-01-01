Свято Маковея: що святити на Медовий Спас
Сьогодні, 22:07
Завтра, 14 серпня, у православній церкві відзначають свято Маковея – Медовий Спас, він же – перший Спас, Мокрий Спас і Спас на воді. Але в народі найчастіше його називають Маковія.
Звідки з'явилася ця назва, що освячують на перший Спас і які ще традиції цього дня важливо знати, – у тексті Уніан.
Що означає свято Маковея
Перший Спас у народі ще називають Маковій – пов'язують його з іншим святом, днем пам'яті семи святих мучеників Маккавеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя їхнього Єлеазара. Усі вони загинули в II столітті до н.е. за християнську віру. Їхній подвиг надихнув Іуду Маккавея підняти повстання проти правителя-язичника Епіфана і здобути над ним перемогу.
Оскільки в цю пору дозрівав мак, то в народній свідомості ім'я Маккавея пов'язалося з маком, і на свято освячують мак.
Що святять в церкві на Спас
На Медовий Спас у храмах відбуваються служби на честь Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього і здійснюють мале водосвяття, тому свято називають ще Спас на воді, або Мокрий Спас. Вважається, що вода цього дня має цілющу силу, тому її святять, а потім нею можна було лікуватися.
Також за старовинною традицією до церкви несуть овочі та фрукти, щоб отримати благословення на збір урожаю, а також мед. Вважається, що до цього дня бджоли якраз закривають стільники, і мед потрібно викачувати. Але пробувати можна лише тільки після освячення.
Також на Маковія святять коробочки маку – з них роблять букет "маковійчик". Загалом у такому букеті має бути 17 трав і квітів, серед них:
• м'ята;
• полин;
• овес або пшениця, жито;
• материнка;
• звіробій;
• безсмертник;
• чорнобривці;
• волошки;
• соняшник;
• рута;
• буркун;
• тирлич;
• любисток;
• чортополох;
• деревій;
• володушка;
• цикорій та інші.
Коробочки маку та колоски мають бути в центрі "маковійчика". Освячений букет потрібно цілий рік зберігати в оселі – вважається, що так він буде захищений від нечисті та пристріту. Також збір з освячених макових коробочок вішали над вхідними дверима оселі - щоб уберегти її від недобрих людей.
Чим пригощати на Медовий Спас
Головне частування на Маковія – це мед і мак. Вважається, що цього дня кожен має скуштувати хоча б ложечку освяченого меду, щоб цілий рік бути здоровим. Є навіть така приказка: "На перший Спас і жебрак медку спробує".
У свято з меду і маку готували всілякі страви: пекли медові пряники, пироги, варили збитень. На мед читали замовляння від хвороб і на благополуччя в родині. Випічкою і медом потрібно пригостити всіх, кого тільки зможеш, особливо нужденних. А ще – обов'язково допомогти їм і виручити, так і говорили: "Ти – за себе, ми - за тебе, а Христовий Спас – за всіх нас". Тоді весь рік не знатимеш бід, а в домі буде благодать.
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Звідки з'явилася ця назва, що освячують на перший Спас і які ще традиції цього дня важливо знати, – у тексті Уніан.
Що означає свято Маковея
Перший Спас у народі ще називають Маковій – пов'язують його з іншим святом, днем пам'яті семи святих мучеників Маккавеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя їхнього Єлеазара. Усі вони загинули в II столітті до н.е. за християнську віру. Їхній подвиг надихнув Іуду Маккавея підняти повстання проти правителя-язичника Епіфана і здобути над ним перемогу.
Оскільки в цю пору дозрівав мак, то в народній свідомості ім'я Маккавея пов'язалося з маком, і на свято освячують мак.
Що святять в церкві на Спас
На Медовий Спас у храмах відбуваються служби на честь Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього і здійснюють мале водосвяття, тому свято називають ще Спас на воді, або Мокрий Спас. Вважається, що вода цього дня має цілющу силу, тому її святять, а потім нею можна було лікуватися.
Також за старовинною традицією до церкви несуть овочі та фрукти, щоб отримати благословення на збір урожаю, а також мед. Вважається, що до цього дня бджоли якраз закривають стільники, і мед потрібно викачувати. Але пробувати можна лише тільки після освячення.
Також на Маковія святять коробочки маку – з них роблять букет "маковійчик". Загалом у такому букеті має бути 17 трав і квітів, серед них:
• м'ята;
• полин;
• овес або пшениця, жито;
• материнка;
• звіробій;
• безсмертник;
• чорнобривці;
• волошки;
• соняшник;
• рута;
• буркун;
• тирлич;
• любисток;
• чортополох;
• деревій;
• володушка;
• цикорій та інші.
Коробочки маку та колоски мають бути в центрі "маковійчика". Освячений букет потрібно цілий рік зберігати в оселі – вважається, що так він буде захищений від нечисті та пристріту. Також збір з освячених макових коробочок вішали над вхідними дверима оселі - щоб уберегти її від недобрих людей.
Чим пригощати на Медовий Спас
Головне частування на Маковія – це мед і мак. Вважається, що цього дня кожен має скуштувати хоча б ложечку освяченого меду, щоб цілий рік бути здоровим. Є навіть така приказка: "На перший Спас і жебрак медку спробує".
У свято з меду і маку готували всілякі страви: пекли медові пряники, пироги, варили збитень. На мед читали замовляння від хвороб і на благополуччя в родині. Випічкою і медом потрібно пригостити всіх, кого тільки зможеш, особливо нужденних. А ще – обов'язково допомогти їм і виручити, так і говорили: "Ти – за себе, ми - за тебе, а Христовий Спас – за всіх нас". Тоді весь рік не знатимеш бід, а в домі буде благодать.
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