Про весілля офіцерів і «Забіг у повзунках»: добрі новини від ВолиньPost за 13 серпня

На щастя, добрі новини є щодня. ЗСУ і всі сили українського спротиву продовжують вражати: лише за минулу добу відправили до пекла 560 рашистів!Про цей та інші позитивні інформаційні приводи – у постійній рубриці. Сьогодні, 13 серпня, ми писали про таке:Стрічка «Степне» української режисеркиотримала відзнаку за найкращу режисуру на міжнародному кінофестивалі у Локарно в Швейцарії.На Таврійському напрямку Сили оборони України відбили у ворога деякі території. Протягом минулої доби артилерійські підрозділи Сил оборони на цьому напрямку виконали 1303 вогневі завдання.Втрати російських військ за останню добу там сягнули 242 осіб: 80 загиблих, 160 поранених і двоє полонених. Також за добу українськими оборонцями на Таврійському напрямку знищені три склади ворожих боєприпасів і сім одиниць військової техніки загарбників: танк, дві бойові бронемашини, дві одиниці артилерійських систем і мінометів, один автомобіль й одна одиниця спеціальної техніки.Українські захисники знищили ще 560 російських солдатів, а також десятки одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 253850 (+560) осіб,• танків ‒ 4298 (+3) од,• бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11) од,• артилерійських систем – 5072 (+19) од,• РСЗВ – 713 (+0) од,• засобів ППО ‒ 477 (+5) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 313 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3),• крилатих ракет ‒ 1379 (+0),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20) од,• спеціальної техніки ‒ 760 (+1).Хлопець та дівчина зростали у сусідніх дворах рідного Ковеля, вчилися в одній школі – і при цьому навіть не були знайомі. А потім війна, мобілізація – і знайомство в батальйоні…одержали кілька днів відпустки і справили весілля з рідними та друзями на Волині.На схід України повернулися, звісно, з весільними короваєм… – А побратими та посестри невідомо де замовили і презентували молодятам справжній весільно-армійський торт!У місті Нововолинську відбулося змагання під назвою «Забіг в повзунках», завданням якого було подолати чотириметрову дистанцію якнайшвидше.Участь у перегонах взяли 27 хлопчиків і дівчаток віком від восьми місяців до 1,2 року.Аби конкурсанти швидше дісталися фінішу, батьки та рідні підбадьорювали малечу, кликали їх, заохочували улюбленими іграшками та солодощами.На вулиці Сагайдачного у Володимирі діти облаштували блокпост, де, пропонуючи напої, патріотичні браслетики перехожим, вчергове назбирали кошти для ЗСУ.8545 гривень зібрав дитячий блокпост на вулиці Сагайдачного, пропонуючи літні напої перехожим та сувенірні патріотичні браслетики для підтримки ЗСУ.Перископи для військовослужбовців складає Олександр Лозбін із села Липини Луцького району разом із односельчанами. Зараз чоловіки готують нову партію приладів, яку волонтери передадуть бійцям у зону бойових дій.