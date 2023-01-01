У Луцьку попрощалися із двома Героями Миколою Мялковським та Романом Образцовим

У Луцьку попрощалися із двома Героями Миколою Мялковським та Романом Образцовим
Провели в останню дорогу захисників України – лучан Миколу Мялковського та Романа Образцова, які віддали свої життя у війні із загарбниками.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Мялковський Микола Миколайович (27.06.1995 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 4 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Образцов Роман Васильович (08.05.1971 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Виконуючи бойові завдання щодо захисту Батьківщини, отримав декілька баротравм (контузій). Помер 5 грудня 2023 року від гострого інфаркту міокарда.

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У Луцьку попрощалися із двома Героями Миколою Мялковським та Романом Образцовим

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися із двома Героями Миколою Мялковським та Романом Образцовим
У Луцьку попрощалися із двома Героями Миколою Мялковським та Романом Образцовим
У Луцьку попрощалися із двома Героями Миколою Мялковським та Романом Образцовим
У Луцьку попрощалися із двома Героями Миколою Мялковським та Романом Образцовим
У Луцьку попрощалися із двома Героями Миколою Мялковським та Романом Образцовим
У Луцьку попрощалися із двома Героями Миколою Мялковським та Романом Образцовим
У Луцьку попрощалися із двома Героями Миколою Мялковським та Романом Образцовим
У Луцьку попрощалися із двома Героями Миколою Мялковським та Романом Образцовим
У Луцьку попрощалися із двома Героями Миколою Мялковським та Романом Образцовим
У Луцьку попрощалися із двома Героями Миколою Мялковським та Романом Образцовим

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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