У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки

Заплава річки Стир у Луцьку

Із настанням морозів та першої криги на водоймах з'явилися любителі зимової риболовлі. Приміром, денної пори 8 грудня у Луцьку на заплаві річки Стир, що поряд із вулицею Ковельська, майже півсотні рибалок в очікуванні першого зимового улову.Взимку клює окунь, щука, карась, плотва, підлящик. Хоча рибалки з досвідом кажуть, що головне не улов, а задоволення від процесу.Про особливості зимової риболовліпоспілкувалося із лучанином, який вже близько десяти років рибалить незалежно від пори року та чекає першої нагоди, аби виїхати порибалити.- розповідає Сергій.Взимку, зі слів рибалки, найкраще ловити карася, плітку, краснопірку, окуня та щуку.Найбільший улов Сергія Піньоги поки – щука вагою 1,8 кілограма. Чоловік каже, що мріє разом із батьком взяти участь у трофейній рибалці та зловити рибину вагою більше 10 кілограмів.До слова,любителям зимової риболовлі, що не варто поспішати виходити на лід після пари днів мінусової температури. Сміливо можна виходити на кригу, якщо її товщина дорівнює не менше 7 см, але гарантованою товщиною вважається товщина льоду від 10 сантиметрів.