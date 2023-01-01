У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Сьогодні, 15:32
Із настанням морозів та першої криги на водоймах з'явилися любителі зимової риболовлі. Приміром, денної пори 8 грудня у Луцьку на заплаві річки Стир, що поряд із вулицею Ковельська, майже півсотні рибалок в очікуванні першого зимового улову.
Взимку клює окунь, щука, карась, плотва, підлящик. Хоча рибалки з досвідом кажуть, що головне не улов, а задоволення від процесу.
Про особливості зимової риболовлі Інформаційне агентство ВолиньPost поспілкувалося із лучанином Сергієм Піньогою, який вже близько десяти років рибалить незалежно від пори року та чекає першої нагоди, аби виїхати порибалити.
«Рибалити я почав ще в дитинстві. Пам’ятаю досі, як ми з татом вдосвіта прокидалися та велосипедами їхали в Підгайці, на старе русло. Але дуже ретельно підійшов до цієї справи років десять тому, коли почав купувати снасті та усе необхідне для результативної риболовлі.
Для мене зимова рибалка приваблива адреналіном та екстримом, бо не усі можуть рибалити при мінус 15 градусах. Є такі водойми чи ставки серед поля, де нема довкола дерев – це теж свого роду екстрим. Як на мене, виїхати на рибалку з друзями, за місто, від буденності, на свіже повітря - це набагато краще, ніж сидіти в кафе», - розповідає Сергій.
Взимку, зі слів рибалки, найкраще ловити карася, плітку, краснопірку, окуня та щуку.
Найбільший улов Сергія Піньоги поки – щука вагою 1,8 кілограма. Чоловік каже, що мріє разом із батьком взяти участь у трофейній рибалці та зловити рибину вагою більше 10 кілограмів.
До слова, волинські рятувальники нагадують любителям зимової риболовлі, що не варто поспішати виходити на лід після пари днів мінусової температури. Сміливо можна виходити на кригу, якщо її товщина дорівнює не менше 7 см, але гарантованою товщиною вважається товщина льоду від 10 сантиметрів.
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Взимку клює окунь, щука, карась, плотва, підлящик. Хоча рибалки з досвідом кажуть, що головне не улов, а задоволення від процесу.
Про особливості зимової риболовлі Інформаційне агентство ВолиньPost поспілкувалося із лучанином Сергієм Піньогою, який вже близько десяти років рибалить незалежно від пори року та чекає першої нагоди, аби виїхати порибалити.
«Рибалити я почав ще в дитинстві. Пам’ятаю досі, як ми з татом вдосвіта прокидалися та велосипедами їхали в Підгайці, на старе русло. Але дуже ретельно підійшов до цієї справи років десять тому, коли почав купувати снасті та усе необхідне для результативної риболовлі.
Для мене зимова рибалка приваблива адреналіном та екстримом, бо не усі можуть рибалити при мінус 15 градусах. Є такі водойми чи ставки серед поля, де нема довкола дерев – це теж свого роду екстрим. Як на мене, виїхати на рибалку з друзями, за місто, від буденності, на свіже повітря - це набагато краще, ніж сидіти в кафе», - розповідає Сергій.
Взимку, зі слів рибалки, найкраще ловити карася, плітку, краснопірку, окуня та щуку.
Найбільший улов Сергія Піньоги поки – щука вагою 1,8 кілограма. Чоловік каже, що мріє разом із батьком взяти участь у трофейній рибалці та зловити рибину вагою більше 10 кілограмів.
До слова, волинські рятувальники нагадують любителям зимової риболовлі, що не варто поспішати виходити на лід після пари днів мінусової температури. Сміливо можна виходити на кригу, якщо її товщина дорівнює не менше 7 см, але гарантованою товщиною вважається товщина льоду від 10 сантиметрів.
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