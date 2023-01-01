Захищатиме Україну з небес: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Давидчуком

Захищатиме Україну з небес: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Давидчуком
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Давидчуком.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Сьогодні провели в останню путь нововолинця Олександра Давидчука.
Воїн віддано боронив спокій кожного з нас, на жаль, бій на Харківщині став для нього останнім.

Ми пам'ятатимемо Олександра, як відважного воїна та гідного сина своєї країни.

Щирі співчуття рідним, друзям та побратимам.

Вічна пам'ять та Царство Небесне Герою", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Захищатиме Україну з небес: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Давидчуком
Захищатиме Україну з небес: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Давидчуком
Захищатиме Україну з небес: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Давидчуком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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