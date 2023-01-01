Захищатиме Україну з небес: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Давидчуком
Сьогодні, 16:05
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Давидчуком.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сьогодні провели в останню путь нововолинця Олександра Давидчука.
Воїн віддано боронив спокій кожного з нас, на жаль, бій на Харківщині став для нього останнім.
Ми пам'ятатимемо Олександра, як відважного воїна та гідного сина своєї країни.
Щирі співчуття рідним, друзям та побратимам.
Вічна пам'ять та Царство Небесне Герою", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сьогодні провели в останню путь нововолинця Олександра Давидчука.
Воїн віддано боронив спокій кожного з нас, на жаль, бій на Харківщині став для нього останнім.
Ми пам'ятатимемо Олександра, як відважного воїна та гідного сина своєї країни.
Щирі співчуття рідним, друзям та побратимам.
Вічна пам'ять та Царство Небесне Герою", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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