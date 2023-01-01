Захищатиме Україну з небес: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Давидчуком

Олександром Давидчуком.



Про це Борис Карпус.



"Сьогодні провели в останню путь нововолинця Олександра Давидчука.

Воїн віддано боронив спокій кожного з нас, на жаль, бій на Харківщині став для нього останнім.



Ми пам'ятатимемо Олександра, як відважного воїна та гідного сина своєї країни.



Щирі співчуття рідним, друзям та побратимам.



Вічна пам'ять та Царство Небесне Герою", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися з ГероємПро це повідомив міський голова Нововолинська"Сьогодні провели в останню путь нововолинцяВоїн віддано боронив спокій кожного з нас, на жаль, бій на Харківщині став для нього останнім.Ми пам'ятатимемо Олександра, як відважного воїна та гідного сина своєї країни.Щирі співчуття рідним, друзям та побратимам.Вічна пам'ять та Царство Небесне Герою", - йдеться в повідомленні.

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