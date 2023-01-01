44 дні вважався зниклим безвісти: закликають присвоїти волинянину звання Герой України

44 дні вважався зниклим безвісти: закликають присвоїти волинянину звання Герой України
Рідні полеглого захисника з Волині Віктора Майоренка просять підтримати петицію про присвоєння йому звання Героя України.

Про це у фейсбуці інформує Володимирська міськрада.

На сайті Президента України зареєстровано петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю з села Заріччя – 46-річному старшому сержанту Віктору Майоренку.

Віктор Майоренко служив у прикордонних військах інспектором відділення снайперів. У важких боях з ворогом поблизу населеного пункту Благодатне 29 січня 2023 року прикордонник загинув. Довгих 44 дні, упродовж яких його рідні сподівались, що він потрапив у полон, прикордонник вважався зниклим безвісти. У Віктора залишилась мама, сестра, дружина та двоє донечок.
44 дні вважався зниклим безвісти: закликають присвоїти волинянину звання Герой України

“Прошу присвоїти звання Героя України (посмертно) Майоренку Віктору Валерійовичу – старшому сержанту (посмертно) Львівського прикордонного загону (ДПСУ з 12.03.2022 по 29.01.2023), який віддав своє життя у боях за свободу та територіальну цілісність держави України. Він до останнього боровся з ворогом, пліч-о-пліч зі своїми побратимами на території населеного пункту Благодатне Соледарської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області, де і отримав поранення не сумісні з життям, а саме вогнепальне кульове поранення грудної клітини від зброї ворога”, – йдеться у тексті у петиції.

Підтримати петицію, віддавши за неї свій голос, можна за посиланням.

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Теги: загиблі, війна
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