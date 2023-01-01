Військовий з Волині, який після поранення перебуває у госпіталі, освідчився коханій. ФОТО

Роман Шкода, котрий боронить Україну від російського ворога, а нещодавно, скориставшись перебуванням на реабілітації після поранення, зробив найважливіший крок у своєму житті – освідчився коханій.



Про це



Рожищанин Роман Шкода – контрактник Збройних сил України. Понад рік хлопець разом з побратимами з 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого – на передовій.



Куп'янський напрямок – один з найгарячіших, тож можна лише уявити, що відчувають хлопці, коли смерть чатує на тебе щохвилини. Напевно, саме любов та підтримка найрідніших і додає їм сили боротися.



Зі своєю коханою Юною хлопець познайомився ще до повномасштабної війни. Тож їхнє кохання випробуване тривалою розлукою, постійними переживаннями та радістю коротких зустрічей.



Перебуваючи на лікуванні та реабілітації після поранення у Харкові, Роман вирішив: війна не може заборонити йому бути щасливим. От і влаштував своїй коханій, яка приїхала на зустріч, романтичне освідчення з золотою каблучкою та пропозицією стати його дружиною. І почув таке жадане «Так!».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна не може зупинити життя, не може заборонити кохати, відчувати щирі та радісні емоції. Це відчув на собі волинянин, військовий, котрий боронить Україну від російського ворога, а нещодавно, скориставшись перебуванням на реабілітації після поранення, зробив найважливіший крок у своєму житті – освідчився коханій.Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.Рожищанин Роман Шкода – контрактник Збройних сил України. Понад рік хлопець разом з побратимами з 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого – на передовій.Куп'янський напрямок – один з найгарячіших, тож можна лише уявити, що відчувають хлопці, коли смерть чатує на тебе щохвилини. Напевно, саме любов та підтримка найрідніших і додає їм сили боротися.Зі своєю коханою Юною хлопець познайомився ще до повномасштабної війни. Тож їхнє кохання випробуване тривалою розлукою, постійними переживаннями та радістю коротких зустрічей.Перебуваючи на лікуванні та реабілітації після поранення у Харкові, Роман вирішив: війна не може заборонити йому бути щасливим. От і влаштував своїй коханій, яка приїхала на зустріч, романтичне освідчення з золотою каблучкою та пропозицією стати його дружиною. І почув таке жадане «Так!».

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