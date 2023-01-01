У Володимирі попрощалися із Героєм Юрієм Градом
Сьогодні, 14:23
Мешканці Володимира сьогодні, 8 грудня, попрощались із 42-річним загиблим Героєм Юрієм Градом, життя якого обірвалось від ворожого обстрілу під час оборони Харківщини.
Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.
У Свято-Юріївському храмі зібралась родина, близькі, сусіди, друзі, небайдужі містяни, численна команда колег полеглого з місцевої філії енергетичної компанії «Волиньобленерго», звідки й пішов Юрій Град на війну з початком повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.
Звертаючись зі словами співчуття до рідних, міський голова Ігор Пальонка сказав: «Ім’я нашого Героя навіки вписано в книгу історії нашої країни, нашої громади. І вічний наш обов’язок допомагати дітям, родині загиблого за незалежність Української держави воїна».
«Юрій виконав свій священний обов’язок, а тепер служитиме у Небесному війську – поруч із попередніми поколіннями борців за свободу України, Небесною Сотнею, героями сучасної російсько-української війни», – звучало у священничому слові.
Опісля траурна процесія відправилась на останнє прощання до будинку, у якому проживав Герой, на вулицю Млинну. Коридором шани містяни проводжали полеглого молодшого сержанта володимирськими вулицями, а Федорівське кладовище стало місцем його останнього спочинку.
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Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.
У Свято-Юріївському храмі зібралась родина, близькі, сусіди, друзі, небайдужі містяни, численна команда колег полеглого з місцевої філії енергетичної компанії «Волиньобленерго», звідки й пішов Юрій Град на війну з початком повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.
Звертаючись зі словами співчуття до рідних, міський голова Ігор Пальонка сказав: «Ім’я нашого Героя навіки вписано в книгу історії нашої країни, нашої громади. І вічний наш обов’язок допомагати дітям, родині загиблого за незалежність Української держави воїна».
«Юрій виконав свій священний обов’язок, а тепер служитиме у Небесному війську – поруч із попередніми поколіннями борців за свободу України, Небесною Сотнею, героями сучасної російсько-української війни», – звучало у священничому слові.
Опісля траурна процесія відправилась на останнє прощання до будинку, у якому проживав Герой, на вулицю Млинну. Коридором шани містяни проводжали полеглого молодшого сержанта володимирськими вулицями, а Федорівське кладовище стало місцем його останнього спочинку.
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